To z powodu sąsiedztwa ambasady Rosji szef MON Mariusz Błaszczak przeniósł się z dotychczasowej siedziby resortu przy Klonowej do budynku w Alei Niepodległości - usłyszał reporter RMF FM Mariusz Piekarski od wiceministra Wojciecha Skurkiewicza. W ślad za ministrem Błaszczakiem podążają wszyscy jego zastępcy. Dwóch ostatnich zrobi to za 2-3 tygodnie.

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz /Jacek Turczyk /PAP

