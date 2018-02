Nie będzie Sanktuarium Wojska Polskiego na Świętym Krzyżu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ministerstwo obrony, mimo zapowiedzi Antoniego Macierewicza, nie prowadzi prac nad utworzeniem specjalnej świątyni poświęconej wojsku.

MON nie komentuje powodów zmiany decyzji. Wygląda na to, że były szef resortu Antoni Macierewicz, po tym jak obiecał we wrześniu stworzenie Sanktuarium w klasztorze na Łysej Górze, nic nie zrobił w tej sprawie.

Ministerstwo Obrony Narodowej nie posiada dokumentów związanych z utworzeniem Sanktuarium Wojska Polskiego na górze Święty Krzyż - twierdzi oddział mediów resortu obrony.

Antoni Macierewicz chciał, żeby ważne uroczystości wojskowe odbywały się w klasztorze na Łysej Górze. To miejsce, w którym żołnierz polski w najpełniejszy sposób może wyrazić swoje posłannictwo, swój obowiązek i swoje przesłanie dla ojczyzny. Będę robił wszystko co możliwe, by obecność wojska była tutaj trwała - mówił we wrześniu minister.