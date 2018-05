Sytuacja jest specyficzna, trwa akcja protestacyjna na terenie kompleksu sejmowego i musimy się do niej dostosować - tłumaczył dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, zapytany przez dziennikarzy o to, jakie zagrożenie stanowią Wanda Traczyk-Stawska czy Janina Ochojska, którym uniemożliwiono spotkanie z protestującymi.

Korytarz prowadzący do gabinetu marszałka Sejmu / Paweł Supernak / PAP

Sytuacja jest specyficzna. Mamy taka sytuację, że jest akcja protestacyjna, okupacyjna, strajkowa na terenie kompleksu sejmowego, na terenie korytarza i w jakiś sposób musimy się do niej dostosować. Decyzje straży marszałkowskiej są jednoznaczne w tej sprawie, że następują pewne ograniczenia w dostępie do terenu kompleksu sejmowego, do budynku głównego i my musimy się w nich odnaleźć jako urząd, jako pracownicy, jako urzędnicy, jako dziennikarze również - powiedział w piątek dziennikarzom dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

Dyrektor CIS zapewnił, że decyzja o ograniczeniu w dostępie do kompleksu budynków sejmowych nie wynika z tego, że jest przeprowadzana "jakaś gradacja tego, kto powinien wejść do Sejmu, a kto nie powinien". Dodał, że są to jednoznaczne przepisy.

Grzegrzółka odniósł się również do piątkowej wizyty Traczyk-Stawskiej, która przed Sejmem spotkała się z protestującymi. Jak powiedział, Traczyk-Stawskiej zaproponowano spotkanie w sejmowym centrum medialnym, ze względu na to, że panują tam lepsze warunki do przeprowadzenia transmisji.

Pani Wanda Traczyk-Stawska przekazała wyrazy solidarności osobom, które były przy szlabanie, przecież weszła na teren naszego kompleksu i wydaje się, że w tej części w jakiś sposób zadośćuczyniliśmy tej sprawie. Oczywiście nie taki miał być scenariusz, bo centrum medialne jest o wiele lepszym rozwiązaniem, powtórzę - nie chodziło o to, żeby ktoś miał wyjść i nie wrócić, chodziło o to, żeby doszło do spotkania także w obecności mediów, w dobrej dużej sali, dobrze oświetlonej, gdzie można by było przeprowadzić normalną transmisję z tego wydarzenia - powiedział Grzegrzółka.

Uczestniczka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka szkoły specjalnej Wanda Traczyk-Stawska przyszła w piątek przed Sejm, by spotkać się z protestującymi osobami niepełnosprawnymi. Przed wejściem na teren parlamentu spotkała z dwiema niepełnosprawnymi dziewczynkami.

Wcześniej dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka w reakcji na piątkowe przybicie Traczyk-Stawskiej przed Sejm oświadczył na Twitterze: Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich rodziców na spotkanie z p. Wandą Traczyk-Stawską do Centrum Medialnego. Postaramy się zorganizować dobre warunki do rozmowy i wymiany poglądów, a także poszukiwań odpowiednich rozwiązań.

Również Straż Marszałkowska poinformowała, że Traczyk-Stawska ma zgodę na wejście do sejmowego centrum medialnego, ale uczestniczka powstania nie skorzystała z tej możliwości.

Traczyk-Stawka próbowała wejść do Sejmu na spotkanie z protestującymi w ubiegłym tygodniu. Nie została wówczas wpuszczona na teren Sejmu.