Uczestniczka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka szkoły specjalnej Wanda Traczyk-Stawska przyszła kolejny raz przed Sejm, by spotkać się z protestującymi osobami niepełnosprawnymi. Przed wejściem na teren parlamentu spotkała z dwiema niepełnosprawnymi dziewczynkami. Przekazała im swoje pamiątki. Straż Marszałkowska poinformowała, że Traczyk-Stawska ma zgodę na wejście do sejmowego centrum medialnego, ale uczestniczka powstania nie skorzystała z tej możliwości.

Uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska rozmawia z protestującymi niepełnosprawnymi i ich opiekunami

Prawie 30 lat uczyłam dzieci, tego typu i współpracowałam z matkami i wiem jak strasznie trudno jest dzień i noc być na służbie u dziecka niepełnosprawnego - powiedziała Traczyk-Stawska.



Przyniosła ze sobą zabawkę - pluszową małpkę, którą dostała od kolegów i po Powstaniu Warszawskim poszła z nią do obozu jako jeniec wojenny. Oni przynieśli mi ją i powiedzieli, że nie będą ze mną przez całe powstanie, ale ta małpka będzie ze mną. Ona ma mi przypominać, że jesteśmy razem - wyjaśniła. Przekazała ją niepełnosprawnym dziewczynkom. Przyniosła z sobą też pączki dla protestujących, bo - jak powiedziała - miała w powstaniu pseudonim "Pączek".





Ucałujcie rodziców i Kubę i Adriana. Trzymajcie się. Pilnujcie tej małpki, bo to jest bardzo ważna małpka, na tej małpce jest pamięć Powstania Warszawskiego i dużo całusów. Trzymajcie się. (...) Jesteśmy z wami - powiedziała zwracając się do dziewczynek.

Traczyk-Stawska podkreślała, że "nikt nią nie manipuluje". Nikt nie dałby rady, nawet moja rodzona matka, taki mam piekielny charakter - dodała. Zapewniła, że "współpracuje z dwoma osobami, które są z opozycji, ale nigdy nie były i nie są one dla niej ważne jako politycy, członkowie jakiejkolwiek partii". Dla mnie partią, jako dla starego żołnierza jest cała Polska, wszystkie partie, które umieją dobrze rządzić tym krajem - dodała.



Wskazała, że zna obecnych w piątek przed Sejmem: Marcina Święcickiego, bo jest w Komitecie ds. Cmentarza Powstańców Warszawy i Michała Szczerbę, bo "bez Towarzystwa Przyjaciół Woli niewiele zrobiłaby na cmentarzu". Ja jestem dalej w służbie - powiedziała, wskazując że od swojego dowódcy po powstaniu dostała polecenie "odszukania kolegów, którzy zostali przeniesieni z pierwotnych mogił w różne miejsca" i "zadbania o to, by mieli godne miejsce pochówku". Jak oceniła, wykonała bardzo dużo, ale wciąż nie sfinalizowana została "izba pamięci i ściana pamięci".



Traczyk-Stawska: Wszystko już powiedziałam, jestem zmęczona

Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka w reakcji na piątkowe przybicie Traczyk-Stawskiej przed Sejm oświadczył na Twitterze: "Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich rodziców na spotkanie z p. Wandą Traczyk-Stawską do Centrum Medialnego. Postaramy się zorganizować dobre warunki do rozmowy i wymiany poglądów, a także poszukiwań odpowiednich rozwiązań". Straż Marszałkowska poinformowała Traczyk-Stawską, że ma zgodę na wejście do sejmowego centrum medialnego.



Wszystko już powiedziałam, jestem zmęczona - powiedziała Traczyk-Stawska i nie skorzystała z propozycji wejścia do Centrum Medialnego.