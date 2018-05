12 ton czekolady wylało się na autostradę A2 między Wrześnią a Słupcą w Wielkopolsce po wypadku ciężarówki. Ranny został kierowca cysterny. Trasa nadal jest zablokowana.

/ Gorąca Linia RMF FM /

Trwa skomplikowana akcja polegająca na podniesieniu ciężarówki. Nie uda się to bez specjalistycznego dźwigu, który trzeba ściągnąć na miejsce. Sprawy nie ułatwia oczywiście rozlana na jezdnię czekolada.

/ Gorąca Linia RMF FM /

Przejazd jest niemożliwy zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Świecka. Do tego zdarzenia doszło dokładnie na 226. kilometrze trasy.

Zator ominąć najlepiej krajową "92". Jadąc z Poznania do Warszawy najlepiej zjechać we Wrześni, jadąc do Świecka z kolei - trzeba skorzystać ze zjazdu w Słupcy.

Usuwanie ciężarówki i tej słodkiej przeszkody potrwa jeszcze przynajmniej kilka godzin.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

(j.)