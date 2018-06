Na drodze krajowej nr 17 w Woli Duckiej pod Otwockiem doszło do zderzenia betoniarki z samochodem osobowym. Zginęła kobieta kierująca osobówką. Na miejscu pracuje policja i prokurator. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 19.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował PAP nadkom. Daniel Niezdropa z komendy powiatowej policji w Otwocku, do wypadku doszło około południa na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i drogi krajowej nr 17. Kobieta kierująca samochodem osobowym zginęła na miejscu. Kierowca betoniarki nie odniósł obrażeń, w momencie wypadku był trzeźwy. Na miejscu pracuje prokurator i policja.



Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać maksymalnie do godz. 19, ze względu na usuwanie przez służby drogowe pozostałości betonu, który wylał się z betoniarki.



Policja zaleca objazdy. Osoby, które wyjeżdżają z Warszawy i chcą dostać się do Lublina, powinny jechać drogą krajową nr 2 do Mińska Mazowieckiego, a następnie skręcić w drogę krajową nr 50.