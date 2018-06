Aukcja Pride of Poland odbędzie się w Janowie Podlaskim 12 sierpnia, a aukcję "Summer Arabian Horse Sale" zaplanowano na 13 sierpnia - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Stajnia w Janowie Podlaskim / Wojciech Jargiło / PAP

Jak powiedział PAP prezes Stadniny Koni w Michałowie, a jednocześnie szef aukcji Maciej Grzechnik, w najważniejszej aukcji "Pride of Poland" weźmie udział ok. 12 koni pochodzących z trzech państwowych stadnin, a także z hodowli prywatnych, natomiast w aukcji "Summer Arabian Horse Sale" - ok. 20 koni.

W sobotę informowaliśmy, że do Pride of Poland nie dojdzie, a zamiast tego święto miłośników koni arabskich odbędzie się pod nazwą "Janów Podlaski Auction & Summer Arabian Horse Sale", czyli "Letnia aukcja i sprzedaż koni arabskich z Janowa". Na stronie Janowa wciąż widnieje ta nazwa z dopiskiem "Arabians of the State Studs" - czyli konie arabskie ze stadnin państwowych. Nie wiadomo jednak, co z prywatnymi końmi.

Istotnym jest także, że póki co w programie na 12 sierpnia nie ma ani słowa o "Pride of Poland".

Zrzut ekranu ze strony janowauction.com / Zrzut ekranu

Dzisiaj w siedzibie KOWR odbyło się spotkanie Prezesów Zarządów Stadnin Koni w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz KOWR.

Według Grzechnika w tegorocznym "Pride of Poland" wezmą udział najlepsze konie arabskie, które można zaoferować do sprzedaży. Chcemy, żeby to była bardzo interesująca propozycja - podkreślił. Poinformował, że sesja zdjęciowa koni została już zakończona, są również zrobione filmy reklamowe. Trzeba też zauważyć, że cała promocja nie jest skierowana do całej publiczności, ani do opinii publicznej, ale do potencjalnych klientów - dodał.

Promocja aukcji "Pride of Poland" rozpoczyna się pod koniec czerwca na - jednych z najbardziej prestiżowych - pokazach w Menton (miasto we Francji, koło Nicei). Tam poprzez występ polskich koni, nasze katalogi rozpoczyna się promocja wydarzenia - dodał Grzechnik.

Jak mówił, będzie to jednak inna aukcja niż w poprzednich latach. Przede wszystkim będzie skromniejsza, gdyż skierowana będzie głównie do hodowców. W aukcji będą mogły wziąć udział tylko osoby, które otrzymają bezpłatne zaproszenia. Nie będzie więc biletów i nie będzie można "wejść z ulicy". Każdy, kto nie dostanie zaproszenia, do 15 lipca będzie mógł zwrócić się do organizatora o uzyskanie takiego zaproszenia, ale w ramach istniejących miejsc, bo są priorytety. Najpierw trzeba zaprosić "ludzi z branży", a więc potencjalnych kupców - powiedział Grzechnik.

Film promocyjny dla Summer Arabian Horse Sale:

Aukcje w Janowie zostaną zorganizowane siłami własnymi trzech stadnin: w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Według Grzechnika koszty organizacji tych aukcji w dwóch poprzednich latach, kiedy robiono to przy pomocy Międzynarodowych Targów Poznańskich, były zbyt wysokie, a impreza nadmiernie "rozbuchana".

W tym roku impreza będzie o tyle skromniejsza, że nie będzie Narodowego Pokazu Koni Arabskich, który został przeniesiony do Warszawy. Ale będzie impreza przeznaczona m.in. dla lokalnej społeczności w formie pikniku. Przewidziany jest w niedzielę (12 sierpnia) m.in. pokaz koni, atrakcje dla dzieci i aleja handlowa.

Zdaniem Grzechnika rozdzielenie pokazu koni arabskich od aukcji nie jest złą decyzją, ponieważ pozwoli zainteresować szersze grono ludzi hodowlą koni arabskich.