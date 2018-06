"Myślę, że ta zmiana z pewnością przyczyni się do ocieplenia ogólnych warunków naszych relacji" - mówi po nowelizacji ustawy o IPN ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul W. Jones. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorzem Jasińskim zdradził jaka była rola Stanów Zjednoczonych w rozmowach Polski i Izraela.

. Ambasador USA w Polsce Paul W. Jones podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych / Stanisław Rozpędzik / PAP

Grzegorz Jasiński RMF FM: Panie ambasadorze, polski parlament dokonał zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Była pewna presja z Waszyngtonu w tej sprawie. Jak pan tyo teraz skomentuje?

Paul W. Jones, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce: Przyjmujemy poprawki wprowadzone decyzją polskiego parlamentu i przesłane do podpisu panu prezydentowi Dudzie z zadowoleniem. Stanowisko Stanów Zjednoczonych było bardzo jasne. Niezwykle cenimy wolność wypowiedzi, wolność mediów i badań naukowych. Jeśli są przypadki nieprecyzyjnych i raniących wypowiedzi dotyczących wizerunku Polski, czy innych krajów, najlepiej im przeciwdziałać właśnie w ramach wolności wypowiedzi i w drodze wolnej debaty. Dlatego przyjmujemy dzisiejsze wydarzenia z zadowoleniem.



Czy sądzi pan, że kontakty dyplomatyczne Warszawy i Waszyngtonu będą teraz cieplejsze, zmienią się?



Sadzę że mamy bardzo intensywne kontakty dyplomatyczne, na różnych szczeblach. Będą kontynuowane na zbliżającym się szczycie NATO, polscy ministrowie rozmawiali z naszymi sekretarzami stanu i obrony. Były tu pewne obawy głównie w Kongresie i pewnych rejonach Ameryki. Myślę, że ta zmiana z pewnością przyczyni się do ocieplenia ogólnych warunków naszych relacji.



Mamy tu do czynienia z pewnym porozumieniem między Polską i Izraelem. Czy Stany Zjednoczone miały jakiś udział w tych rozmowach?



Nie braliśmy udziału w konkretnych rozmowach, nie negocjowaliśmy. Ale oczywiście mieliśmy świadomość, było to publicznie mówione, że to prawo z jednej strony zostało skierowane przez pana prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej były przedstawiane pewne propozycje zajęcia się nim w parlamencie. Witamy z zadowoleniem, to co się dzieje i niecierpliwie czekamy na to, czym się to zakończy...

Błyskawiczna nowelizacja



W środę Sejm uchwalił, Senat przyjął bez poprawek, a prezydent podpisał nowelę ustawy o IPN. Nowelizacja uchyla artykuły: 55a, który grozi karami grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej i art. 55b, który głosi, że przepisy karne mają się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca - "niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu".



(nm)