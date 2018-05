W nocy ratownikom nie udało się odnaleźć trzech górników, poszukiwanych 900 m pod ziemią po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowe informacje o postępach akcji ratowniczej mają być podane około 9. rano.

W poniedziałek późnym popołudniem prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon zapewnił, że w nocy ratownicy będą kontynuować swoje działania, próbując dwoma chodnikami dotrzeć do uwięzionych pod ziemią trzech górników. Dwaj inni, których odnaleziono w niedzielę - nie żyją. Kolejni dwaj pracownicy, uratowani w sobotę przez ratowników, są w szpitalu, ich stan jest dobry.

Jak informowano w poniedziałek późnym popołudniem, do spenetrowania pozostały dwa odcinki wyrobiska o długości ok. 150 m i 125 m. W którymś z nich powinni znajdować się poszukiwani górnicy. Do rejonu doprowadzono tzw. lutniociąg z powietrzem, pracują też wydajne wentylatory.

Akcję utrudniają: wydzielający się pod ziemią metan, wysoka temperatura w wyrobiskach oraz zawężenie przekroju chodnika, który po wstrząsie został poważnie zdeformowany, a znajdujące się w nim instalacje i urządzenia - uszkodzone. Aby przejść dalej, ratownicy muszą usuwać np. fragmenty podziemnej infrastruktury, a prześwity w zwałowisku mają miejscami zaledwie około 70 cm.

Warunki panujące na dole prezes JSW określał jako "ekstremalnie trudne". Ratownicy ręcznie przebierają rumowisko. W akcji wykorzystywana jest kamera wziernikowa oraz urządzenie namierzające sygnał z nadajników umieszczonych w górniczych lampkach. Jednak do poniedziałkowego wieczoru na spenetrowanym dotąd odcinku nie udało się namierzyć żadnych sygnałów.

Cały czas trwa również napowietrzanie rejonu akcji ratowniczej - jest tam zatłaczane sprężone powietrze, by zapewnić bezpieczny poziom metanu, poprawić warunki pracy ratowników oraz umożliwić oddychanie zaginionym górnikom, którzy powinni być w zawalonym chodniku.

Do najsilniejszego w blisko 50-letniej historii kopalni Zofiówka wstrząsu górotworu, o sile szacowanej od ok. 3,4 do 3,9 w skali Richtera, doszło w sobotę ok. godz. 11. Pod ziemią pozostało siedmiu górników - w sobotę ratownicy uratowali dwóch, którzy w dobrym stanie są w szpitalu. W niedzielę wydobyto zwłoki dwóch kolejnych - to siódma i ósma w tym roku ofiara górniczej pracy w Polsce.

W poniedziałek prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek powołał specjalną komisję do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku w kopalni Zofiówka, postępowanie powypadkowe prowadzi też Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Śledztwo wszczęła gliwicka prokuratura, która sprawdzi, czy mogło dojść do nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach, a także do nieumyślnego niedopełnienia obowiązków w zakresie bhp.

W akcji ratowniczej w kopalni uczestniczy stale ponad 200 osób. W poniedziałek pod ziemią pracowały w sumie 42 pięcioosobowe zastępy ratownicze - nie tylko z JSW, ale także z Polskiej Grupy Górniczej i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. W poniedziałek kopalnia Zofiówka nie wydobywała węgla, priorytetem było prowadzenie akcji ratowniczej.

