Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała lekarza, byłego biegłego sądowego z Warszawy, podejrzewanego o przyjmowanie łapówek w zamian za korzystne dla pacjentów orzeczenia o stanie zdrowia - dowiedziała się PAP.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Turczyk / PAP

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że to kolejne zatrzymanie Wiesława C. - byłego biegłego z Sądu Okręgowego w Warszawie. Wcześniej - po akcji ABW w lutym - usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, poświadczenia nieprawdy i poplecznictwa w przestępstwie. Sąd zdecydował o aresztowaniu C., ale po dwu miesiącach wyszedł z aresztu w zamian za 100 tys. poręczenia majątkowego.

Poprzednie zatrzymanie i areszt dotyczył innej sprawy - związane było ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Teraz ABW zatrzymała lekarza ponownie, a policja - osobę, której pomógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Wiesławowi C. postawiono zarzuty poświadczenia nieprawdy oraz przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości - powiedział PAP Żaryn. Dodał, że na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec C. trzymiesięczny areszt.