Nawiązka w wysokości 1500 zł - taką kwotę musiałby zapłacić Sebastian K., według prokuratury sprawca wypadku w Oświęcimiu, w którym ucierpiała premier Beata Szydło, jeśli przystałby na warunkowe umorzenie postępowania - dowiedzieli się dziennikarze śledczy RMF FM. Umorzenia chce prokuratura, natomiast obrońca młodego mężczyzny zamierza doprowadzić do procesu.

Limuzyna BOR, która rozbiła się w Oświęcimiu / Jacek Bednarczyk / PAP

Dla Sebastiana K. warunkowe umorzenie sprawy oznaczałoby uznanie tego, że jest winny spowodowania wypadku, w którym poważne obrażenia odniosła była szefowa rządu i dwaj funkcjonariusze BOR, a dodatkowo - roczny okres próby.

Jak dowiedzieli się jednak nasi dziennikarze, jednocześnie takie rozwiązanie sprawiłoby, że to Skarb Państwa poniósłby koszty postępowania. Te nie są niskie, bo z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że wynoszą 150 tys. zł.

Jeśli sprawa trafi do sądu, to Sebastian K. - jak twierdzi jego obrońca - ma szansę na uniewinnienie. To dla niego najważniejsze. Według adwokata, w śledztwie nie wszystkie okoliczności zdarzenia zostały wyjaśnione - chociażby to, czy rządowa kolumna jechała na sygnale.

Innego zdania jest prokuratura - podkreśla, że to opinie biegłych wskazują na winę młodego mężczyzny i to bez względu na to, czy samochody BOR miały sygnalizację uprzywilejowania.