​Nie zgodzimy się na warunkowe umorzenie śledztwa - mówi Władysław Pociej, obrońca Sebastiana K. podejrzanego o spowodowanie wypadku z udziałem limuzyny premier Beaty Szydło. Krakowska prokuratura wysłała w czwartek wniosek do sądu o warunkowe umorzenie śledztwa wobec kierowcy.

Jest wniosek o warunkowe umorzenie śledztwa ws. wypadku Beaty Szydło Prokuratura wysłała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie - na rok - śledztwa w sprawie Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego w Oświęcimiu. W wypadku ranna została m.in. była premier Beata Szydło. Według Prokuratury Okręgowej w Krakowie "zachodzą przesłanki... czytaj więcej

Według Prokuratury Okręgowej w Krakowie "zachodzą przesłanki uzasadniające skierowanie takiego wniosku".



Wiosek o warunkowe umorzenie śledztwa - na rok - prokuratura tłumaczy dobrą opinią Sebastiana K., tym że mężczyzna nie był karany i współpracuje w śledztwie. Mężczyzna musiałby też zapłacić kilka tysięcy złotych nawiązki dla ofiar wypadków.

Jeśli wniosek zaakceptuje Sąd Okręgowy w Oświęcimiu, wtedy Sebastian K. zostanie uznanym winnym. Nie poniesie jednak kary.

Podczas śledztwa, prokuratorzy stwierdzili, że nie ma żadnych przesłanek, by mówić, że jadąca z ówczesną szefową rządu kolumna, poruszała się z włączonymi sygnałami dźwiękowymi.



Zdaniem prokuratorów "wykluczały się w tej sprawie oceny świadków wypadku".



Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania byłby korzystniejszy dla naszego podejrzanego - powiedział prokurator Janusz Hnatko.

Według Władysława Pocieja, obrońcy Sebastiana K., w tej sprawie nie zbadano jeszcze wszystkich okoliczności. My chcemy, żeby nie było ustalenie, że winę za to zdarzenie ponosi mój klient. A zatem, jeżeli prokuratura uważa, że okoliczności wątpliwości nie budzą i wina też, dlatego chce warunkowego umorzenia, to my się na to nie godzimy, a zatem nie ma innej drogi jak proces - mówi Pocieja w rozmowie z RMF FM.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mecenas Władysław Pociej, obrońca Sebastiana K. Józef Polewka, RMF FM