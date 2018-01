Kompromitacja antyterrorystów z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zamiast do mieszkania niebezpiecznego przestępcy związanego ze środowiskami kibicowskimi, wtargnęli do lokalu ojca wychowującego samotnie trójkę dzieci. Powalony na ziemię mężczyzna ma uszkodzony bark i posiniaczone plecy. Sygnał o pomyłce pograniczników dostaliśmy od Was na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne /PAP

REKLAMA