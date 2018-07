Protest mieszkańców dzielnicy Bobrek w Bytomiu. Rano zablokowali oni wjazd na teren dawnej huty, bo mają dość zwożonych tam odpadów.

Zdaniem mieszkańców to z powodu odpadów w tej części Bytomia coraz więcej ludzi choruje, a w powietrzu czuć nieznośny zapach.



Mieszkam tu 18 lat i dopóki chodziła huta - było ok. Czułam się dobrze, a teraz jest z dnia na dzień coraz gorzej - powiedziała reporterowi RMF FM bytomianka, która bierze udział w proteście. Inni mieszkańcy zwracają uwagę, że "śmierdzi w domu, na klatce i na dworze".



Mieszkańcy nie przepuszczają przyjeżdżających tam ciężarówek z odpadami. Protestujący mają ze sobą transparent z hasłem "Bytom to nie hasiok". W gwarze śląskiej oznacza to śmietnik.