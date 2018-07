Biało-czerwoną flagę o długości 40 metrów rozwinęli przed gmachem Sądu Najwyższego w Warszawie uczestnicy protestu. W ten sposób wspierają pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf oraz sędziów, których nowa ustawa w tym tygodniu ma przenieść w stan spoczynku.

Na placu Krasińskich w stolicy zgromadziło się kilkaset osób.

Trzeba mówić i pokazywać, jakie mamy poglądy co chcemy, żeby w Polsce. A chcemy, żeby w Polsce był porządek i apolityczne sądy - mówi jedna z rozmówczyń reportera RMF FM Michała Dobrołowicza.





Zgodnie z ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu - czyli 3 lipca - w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od 4 lipca według ustawy przestają pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja - złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. W SN na dzień 3 lipca będzie 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia.