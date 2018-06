Nad ranem po prawie 9 godzinach rozmów unijni liderzy porozumieli się w sprawie wniosków ze szczytu dotyczącego migracji. Niemiecka kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że to dobry znak, iż przywódcom UE udało się znaleźć na szczycie wspólny język ws. migracji, ale głębokie podziały w tej kwestii utrzymują się nadal wśród państw członkowskich. Ustalono, że w państwach UE powstaną centra kontroli migrantów, w których sprawdzane będzie, kto może kwalifikować się do przyznania azylu. Uchodźcy z takich centrów będą podlegali relokacji do innych krajów, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności. "To bardzo dobry kompromis" - mówił premier polskiego rządu.

Imigranci, którzy dotarli na Maltę /DOMENIC AQUILINA /PAP/EPA

