Pierwszy dzień szczytu w Brukseli zakończył się niespodziewanym wetem Włochów. Premier Giuseppe Conte zablokował przyjęcie niewywołujących kontrowersji wniosków ze szczytu w sprawach obronnych, jednolitego rynku i gospodarki, domagając się rozwiązania problemu dotyczącego migracji. Nie był to również dobry dzień dla Polski, ponieważ według medialnych doniesień Komisja Europejska w piątek uruchomi procedurę naruszenia prawa unijnego wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Conte zawetował deklarację dotyczącą wniosków ze szczytu UE / Nicolas Lambert / PAP/EPA

Z powodu weta Włochów zaplanowana na 19 konferencja prasowa szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i przewodniczącego KE Jeana-Claude'a Junckera nie odbyła się.

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premier Włoch Giuseppe Conte wyraził w nadzieję, że nie będzie musiał zawetować jego konkluzji. Wcześniej źródła podawały, że Włochy zawetują ustalenia, jeśli zabraknie w nich zapisu o wspólnej odpowiedzialności za ratowanie migrantów.



Temat migracji ma być omawiany podczas kolacji. Wcześniej po południu przywódcy rozmawiali o bezpieczeństwie i obronie, gospodarce oraz innowacyjności i rynku cyfrowym. Właśnie w tych niewywołujących kontrowersji kwestiach mieli przyjąć wspólne wnioski. Dalsza część konkluzji dotycząca migracji miała być przyjęta po kolacji i ogłoszona w nocy z czwartku na piątek.

W kwestii relokacji migrantów, polska delegacja popiera pomysł Donalda Tuska. "Stanowisko Polski jest pozytywne" - powiedział premier Mateusz Morawiecki pytany na szczycie UE w Brukseli o dyskutowaną na tym spotkaniu propozycje tworzenia poza granicami Unii tzw. platform dla statków czyli obozów w których ma się dzielić imigrantów na ekonomicznych i tych, którym należy się azyl.



To po prostu zamknięte obozy dla uchodźców, którzy próbują się dostać statkami do Unii Europejskiej. To pomysł lansowany w przeszłości np. przez Węgry Victora Orbana, teraz poddał go pod dyskusję szef Rady Europejskiej - Donald Tusk. Hiszpania i Francja widzą jednak takie obozy raczej w krajach Unii, z taką koncepcją stanowczo nie zgadza się Morawiecki, gdyż jego zdaniem to byłoby zachęcanie migrantów do przyjazdu do Unii.



Tworzenie obozów poza granicami UE budzi jednak kontrowersje ze względu na prawa człowieka. Problem polega również na tym, by ani jeden kraj Afryki Północnej nie zgodził się jeszcze, by na swoim terytorium gościć takie obozy.





"Ustawa o SN zgodna z konstytucją"

Na konferencji prasowej w pierwszym dniu szczytu UE w Brukseli premier Polski był pytany o doniesienia medialne, że Komisja Europejska zamierza uruchomić procedurę naruszenia prawa unijnego wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.



Zgodnie z ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu - czyli 3 lipca - w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja - złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.



Premier powiedział na konferencji w Brukseli, że 16 na 27 sędziów, którzy weszli w wiek emerytalny przewidziany ustawą złożyło do prezydenta wnioski o pozostanie w SN i możliwość dalszego orzekania.



My jesteśmy w reżimie tej ustawy, ona obowiązuje, ona jest absolutnie zgodna z konstytucją, ba, nawet konstytucja deleguje właśnie na ustawę regulację spraw z tym związanych i w związku tym, że 16 na 27 sędziów wręcz przyznało pośrednio w tej sposób, że znajdujemy się w ramach działania tej ustawy, to myślę, że to jest też dodatkowy argument dla Komisji Europejskiej, żeby nie tworzyć nowych propozycji i rozwiązań, ale oczywiście co zrobi Komisja Europejska, tego nie wiem - mówił Morawiecki.



Szef rządu powiedział, że Polska nie zamierza wycofywać się z reformy. Pytany, czy nie został uprzedzony, że w piątek nowa procedura prawna dot. ustawy o Sądzie Najwyższym ma zostać rozpoczęta, premier powiedział, że "szczyt Rady Europejskiej dotyczy innych tematów, kluczowych tematów i tak naprawdę nikt się tym nie interesuje za bardzo po stronie krajów członkowskich".



Nikt mnie o to nie zapytał, nie zagadnął, mimo że takich kuluarowych i krótkich i trochę dłuższych rozmów miałem kilkanaście. Po prostu tą sprawą żyją media polskie, żyje opozycja - powiedział Morawiecki.



Zadeklarował również wolę dialogu z KE. Mówił również, że przekazał wiceszefowi KE Fransowi Timmermansowi dwa dokumenty. Pierwszy, jak mówił, był podsumowaniem wdrożonych już 25 zmian uzgodnionych z KE, a drugi dotyczył kilkunastu przykładów różnych wyroków sądowych.