Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę dla Polski amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot. To największy dotąd kontrakt zbrojeniowy w naszym kraju. Jak poinformował minister Błaszczak: za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki zapłacimy 4 miliardy 750 milionów dolarów. "To dobra cena" - zapewnił. Dostawy mają ruszyć za cztery lata.

Umowa na dostawę systemu obrony powietrznej Patriot to największy dotąd kontrakt zbrojeniowy w Polsce / FRANK TREVINO, USA/PHOTOSHOT / PAP

Na sprzedaż Polsce zestawów Patriot Kongres USA zgodził się w listopadzie. W pierwszej z dwóch zakładanych faz dostaw amerykańskie władze zgodziły się sprzedać naszemu krajowi m.in. 16 wyrzutni, 208 pocisków PAC-3 MSE, przeznaczonych do przechwytywania pocisków balistycznych, i cztery stacje radiolokacyjne z radarami sektorowymi. Zgodziły się również, by polskie zestawy były zintegrowane z IBCS - nowym, sieciocentrycznym systemem zarządzania polem walki, który ma zostać wprowadzony do amerykańskich wojsk lądowych.

Ekspert o Patriotach: Mercedes dla polskiej armii Minister obrony podpisał dziś umowę na zakup pierwszych dwóch baterii systemu przeciwrakietowego Patriot. "To bardzo dobry ruch" - komentuje w rozmowie z RMF FM generał bryg. rez. Jarosław Stróżyk, ekspert Fundacji Stratpoints. Były attache obrony w Stanach Zjednoczonych ocenia, że... czytaj więcej

Poprzednie kierownictwo MON deklarowało, że na cały system Polska przeznaczy nie więcej niż 30 mld złotych. Zgoda Kongresu dotyczyła sprzedaży broni, sprzętu towarzyszącego i szkoleń za 10 mld dolarów - to około 37 mld złotych. MON podkreślało jednak, że notyfikacja dotyczy maksymalnej możliwej wartości oferty, z której Polska wybierze interesujące ją elementy.

W ubiegłym tygodniu podpisano w Warszawie warte łącznie blisko 950 mln złotych umowy offsetowe z korporacją Raytheon - producentem zestawów Patriot - i z koncernem Lockheed Martin - wytwórcą głównego pocisku tego systemu. Umowy zakładają przekazanie Polsce zdolności do dowodzenia i kierowania w oparciu o moduł IBCS, transfer technologii potrzebnych do produkcji i serwisowania wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych, a także utworzenie certyfikowanego centrum administracji i zarządzania produkcją, dostosowaniem, serwisowaniem i naprawami systemu Wisła i innych systemów obrony powietrznej.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dostawy nastąpią w latach 2022-24. Zapewnił, że umowa została "bardzo dobrze wynegocjowana": nie tylko jako "korzystny kontrakt zakupu", ale także ze względu na offset, który pozwoli na współpracę zbrojeniową Polski i Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że cena była istotnym, ale nie "pierwszorzędnym" kryterium.

Szef sejmowej komisji obrony Michał Jach (PiS) zaznaczał z kolei, że "bez tego systemu Polska byłaby bezbronna przed atakiem z powietrza".

Wiadomo, że to jeden z najważniejszych - być może najważniejszy - program w planie modernizacji technicznej sił zbrojnych. To także najdroższy program - przyznał.

Jach zaznaczył również, że wynegocjowane przez Polskę warunki otwierają "nieograniczone możliwości modernizacji".

Gdy będą dostępne nowe radary, nowe pociski, działa laserowe, będzie można je bez problemu włączać w ten system. To zwiększenie potencjału obronnego i potencjału odstraszania - podkreślił.

Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju Sił Zbrojnych RP. Program obrony średniego zasięgu otrzymał nazwę Wisła.

Wyboru systemu Patriot do dalszych rozmów dokonano jeszcze za rządów PO-PSL. Negocjacje międzyrządowe trwały od kwietnia 2015 roku.

Na program obrony powietrznej w latach 2018-22 obecne kierownictwo MON zaplanowało 17,1 mld złotych. W latach 2015-17 wydano na ten cel ponad 820 mln złotych, a w latach 2010-14 ponad 830 mln złotych.