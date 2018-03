Umowy offsetowe wartości blisko 950 mln zł związane z planowanym zakupem przez Polskę od USA zestawów obrony powietrznej Patriot zostały podpisane w piątek w Warszawie - poinformowało MON. Jak podało MON, wiceminister obrony Sebastian Chwałek podpisał umowy offsetowe "związane z dostawą przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła - etap I". Resort przypomniał, że podpisanie tych umów offsetowych jest warunkiem zawarcia umowy na dostawę systemu zestawów Patriot w pierwszej z dwóch planowanych faz

Mariusz Błaszczak / Jacek Turczyk / PAP

W przyszłym tygodniu jest spodziewane podpisanie umowy na dostawę systemu, który ma być podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiadał zawarcie jej do końca marca.



Działające w imieniu Skarbu Państwa MON podpisało umowy z przedstawicielami firm Raytheon Company i Lockheed Martin Global Inc. w piątek w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. W imieniu korporacji Raytheon umowę podpisał prezes Raytheon International Bruce Skilling, a z upoważnienia Lockheed Martin Global Inc. wiceprezes programu PAC-3 (pociski do zestawów Patriot - PAP) Jay Pitman.



Umowa offsetowa z Raytheon Company zawiera 31 zobowiązań offsetowych na okres 10 lat. Według MON pozwoli ona "na pozyskanie zdolności w zakresie dowodzenia i kierowania w oparciu o moduł IBCS (nowy system zarządzania polem walki-PAP), produkcji i serwisowania wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych", a także na utworzenie certyfikowanego centrum administracji i zarządzania produkcją, dostosowaniem, serwisowaniem oraz naprawami Systemu Wisła i innych programów obrony powietrznej.

Umowa zakłada również pozyskanie zdolności do produkcji i serwisowania 30-mm armat Bushmaster. Wartość tej umowy offsetowej wynosi 224 mln 121 tys. 788 zł.



Umowa offsetowa z Lockheed Martin Global Inc. zawiera 15 zobowiązań offsetowych na 10 lat. Pozyskane w ramach umowy zdolności mają umożliwić produkcję i serwisowanie elementów wyrzutni przeznaczonych dla pocisków PAC-3 MSE, produkcji wybranych elementów pocisków PAC-3 MSE, budowę laboratorium dla badań pocisków rakietowych, a także zdolności związanych z utrzymaniem samolotów F-16. Wartość umowy offsetowej wynosi 724 mln 764 tys. zł.



Poprzez podpisanie umowy offsetowej Raytheon i MON przygotowały grunt pod bezprecedensowy transfer technologii do polskiego przemysłu w maksymalnym zakresie, na jaki pozwala amerykańskie prawo i zasady polityki. Umowa ta wzmacnia także partnerską współpracę pomiędzy przemysłem Stanów Zjednoczonych i Polski - jednego z najważniejszych sojuszników NATO - skomentował w przesłanym PAP oświadczeniu Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w spółce Raytheon Integrated Defence Systems.



Ocena ofert oraz negocjacje offsetowe trwały od października 2017 r. do marca.



W lipcu 2017 roku MON i Departament Obrony USA podpisały memorandum intencji w sprawie sprzedaży Polsce zestawów Patriot, które przewidywało dostawę tego uzbrojenia w dwóch fazach. Strona amerykańska zgodziła się w nim na włączenie w polski system pocisku SkyCeptor - opracowywanego w kooperacji izraelsko-amerykańskiej i mającego być tańszym uzupełnieniem dla pocisków GEM-T oraz PAC-3 i PAC-3 MSE.



(ph)