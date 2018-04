Z posłem Solidarnej Polski Tadeuszem Cymańskim porozmawiamy o trwającym w Sejmie proteście osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Czy ekipa rządząca nie pogubiła się w rozwiązywaniu tego ważnego społecznie problemu i czy zachowania niektórych polityków PiS w ostatnich dniach nie utrudniają szukania porozumienia? Poruszymy również m.in. temat referendum ws. konstytucji i niejasnych zapowiedzi dotyczących tego, jak miałoby ono wyglądać i czego dokładnie dotyczyć.

Robert Mazurek, RMF FM: Panie pośle, Stanisław Pięta, pański kolega klubowy, napisał wprost - "dalsze tolerowanie łamania prawa jest błędem. Z zachowaniem ostrożności Straż Marszałkowska powinna wynieść protestujących i przekazać policji". Pan też uważa, że te matki z dziećmi należy wynieść?

Tadeusz Cymański: Od tej wypowiedzi się nie dystansuję, tylko się odcinam i wyrażam swoje oburzenie tymi słowami. Nie pierwszy to już przypadek. Fajny kolega, lubię go, ale od czasu do czasu ma takie wypowiedzi, że brak mi słów. Absolutnie nieodpowiedzialna wypowiedź, absolutnie. Tu nawet nie chodzi o poglądy i o rację, ale polityk powinien wiedzieć, że w takich sytuacjach, przy takich emocjach i przy takim niestety problemie, jakim są niepełnosprawni, to jest to wypowiedź absolutnie... I to nie jest - bo niektórzy tutaj wykorzystują, żerują na tym, że to "stanowisko PiS-u". Nie, absolutnie, chcemy rozmawiać.

Ale ja powiedziałem, to jest pomysł posła Stanisława Pięty...

Ale jak na początek programu, to niezła prowokacja.

Nie, to nie jest prowokacja, to jest tak naprawdę wstęp do pytania innego. Czy was naprawdę pan Bóg opuścił? Czy wy przestaliście już tak bardzo słuchać ludzi, że nie wiecie, co należy zrobić?

Mam nadzieję, że pan Bóg nas nie opuścił, chociaż jest powiedzenie "kogo pan Bóg miłuje, temu krzyży nie żałuje", więc ćwiczy nas ten pan Bóg, bo doświadczenie mamy ciężkie i nie będziemy tego ukrywać.

Ja nie o panu Bogu tak naprawdę, tylko o was. O stan waszego rozeznania, czego Polacy tak naprawdę chcą. Naprawdę nie ma pan takiego poczucia, że jak Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów, to obiecywało "będziemy was Polacy słuchać". A teraz co?

Moim zdaniem szwankuje komunikacja.

Ech tam. To zawsze się tak zwala na komunikację.