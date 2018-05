System wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin będzie opierał się o trzy filary: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pakiet społecznej odpowiedzialności i program Dostępność Plus - poinformowała na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Minister finansów Teresa Czerwińska podała natomiast, że wspomniany Fundusz Solidarnościowy będzie zasilany z dwóch źródeł: nowego podatku - tzw. daniny solidarnościowej - i Funduszu Pracy. Daninę zapłacą najlepiej zarabiający.

Minister finansów Teresa Czerwińska i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu

Według informacji przestawionych na konferencji prasowej, daninę solidarnościową zapłacą ludzie zarabiający co najmniej milion złotych rocznie: od każdej złotówki zarobionej powyżej tego miliona odprowadzony zostanie 4-procentowy podatek na Fundusz Solidarnościowy.

W ten sposób rząd chce zebrać 1,15 mld złotych rocznie.

Ponadto Fundusz Solidarnościowy miałby być zasilany z Funduszu Pracy: on miałby co roku wnosić do puli około 650 mln złotych.

Wszystko to oznacza, że do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych miałoby wpływać w sumie około 1,8 mld złotych rocznie.

Te pieniądze - jak poinformowano - mają być przeznaczone m.in. na dodatki do emerytur rodziców osób niepełnosprawnych, opiekę wytchnieniową dla opiekunów, zwiększenie dostępności rehabilitacji i na aktywizację zawodową niepełnosprawnych.

To absolutnie spełnia ten postulat dodatku rehabilitacyjnego - przekonywała Elżbieta Rafalska, odnosząc się do jednego z dwóch postulatów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów protestujących od blisko miesiąca w Sejmie.

Zaczęło się od protestu niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie

W gmachu przy Wiejskiej protestujący stawili się, przypomnijmy, z dwoma postulatami: podniesienia renty socjalnej do wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i wprowadzenia 500-złotowego dodatku rehabilitacyjnego.



Wkrótce po rozpoczęciu protestu, podczas spotkania z jego uczestnikami, premier Mateusz Morawiecki przedstawił pomysł wprowadzenia tzw. daniny solidarnościowej, która - jak wówczas podawano - miałaby wesprzeć między innymi osoby niepełnosprawne. Do tej propozycji protestujący od początku odnosili się bardzo sceptycznie.



W kolejnych tygodniach spełniony został pierwszy z ich postulatów: w minioną środę Sejm uchwalił ustawę, która zakłada, że renta socjalna dla osób niepełnosprawnych wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda dokument podpisał.

Wciąż natomiast nie ma porozumienia ws. drugiego postulatu: dotyczącego dodatku w wysokości 500 złotych. Protest w Sejmie trwa.