W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" rząd z częścią organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością podpisał porozumienie dotyczące wsparcia. Nie było tam jednak opiekunów osób niepełnosprawnych prowadzących protest w Sejmie. Wcześniej minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska - podczas zebrania Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych - zaproponowała ustawowe zrównanie renty socjalnej z rentą minimalną. Po godz. 13:00 rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zaprosiła protestujących w Sejmie do Rady Dialogu, by podpisać porozumienie w sprawie renty socjalnej. "Przedstawiona propozycja porozumienia między rządem a protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych nie jest dla nas porozumieniem; nie wierzymy w dobrą wolę rządu" - oświadczyła Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Na sejmowym korytarzu doszło do ostrej wymiany zdań, a protestujący nie zgodzili się nawet na pozostawienie u nich przygotowanego projektu ustawy. Protestujący niepełnosprawni i ich rodzice liczą na teraz wsparcie Andrzeja Dudy.

Kopcińska: Przywiozłam propozycję porozumienia

Zobowiązanie do podniesienia z dniem 1 czerwca renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury - taką m.in. propozycję porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych przedstawiła we wtorek protestującym w Sejmie rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.



Przywiozłam propozycję porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych przez Radę Ministrów, zawarte pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez panią minister RPiPS Elżbietę Rafalską, zarazem przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego oraz pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem, a przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych - powiedziała rzeczniczka rządu.



W tym porozumieniu jest zobowiązanie do podniesienia z dniem 1 czerwca tego roku wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze i - jako załącznik - jest projekt ustawy - dodała.



Przekazała zaproszenie dla przedstawicieli protestujących do podpisania porozumienie.

Hartwich: To nie jest propozycja porozumienia, nie wierzymy w dobrą wolę rządu

Przedstawiona propozycja porozumienia między rządem a protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych nie jest dla nas porozumieniem; nie wierzymy w dobrą wolę rządu - oświadczyła Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.



Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przedstawiła we wtorek na spotkaniu z protestującymi w Sejmie propozycję porozumienia między rządem a przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych, w którym jest zobowiązanie do podniesienia z dniem 1 czerwca renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury.



My dziękujemy za to porozumienie. To nie jest dla nas porozumienie - oświadczyła Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.



Czy pani zna nasz pierwszy postulat, z którym przyjechaliśmy w imieniu osób niepełnosprawnych? Te dwa postulaty, z którymi przyjechaliśmy to są nierozerwalne postulaty. Czy pani się zgodzi, że 900 zł w portfelu tych osób niepełnosprawnych starczy na cały miesiąc, czy nie starczy? - mówiła.



Kopcińska odpowiedziała, że najważniejsze jest to, by protestujący "zobaczyli i uwierzyli w dobrą wolę rządu".



Nie wierzymy w dobrą wolę rządu. Bardzo czekałyśmy tutaj na panią. Sądziłyśmy, że państwo podejdą do problemu poważnie i podpiszemy porozumienie, kiedy w projekcie ustawy znajdzie się również pierwszy postulat, mówiący o skromnym dodatku 500 zł do życia dla tych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji - powiedziała Hartwich do rzeczniczki rządu. Dziękujemy, proszę się zastanowić, szkoda czasu waszego - dodała.



Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz ich podopiecznymi, którzy protestują w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.



Drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Kopcińska: Nie da się z dnia na dzień wprowadzić wszystkich rozwiązań dla osób niepełnosprawnych

Chcemy wypracować jak najlepsze rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i czynimy to od dwóch lat, ale musimy sobie powiedzieć wprost: tego nie da się zrobić z dnia na dzień - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.



Kopcińska w wypowiedzi dla mediów mówiła, że w propozycji porozumienia zawarte są także inne postulaty, poza zrównaniem renty socjalnej z najniższą emeryturą i rentą z tytułu niezdolności do pracy. "Chcemy utworzyć z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusz solidarnościowy, finansujący wsparcie osób niepełnosprawnych - mówiła.



Zapowiedziała, że rząd chce wprowadzenia od 1 lipca 2018 r. "koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi" oraz realizować programu Dostępność Plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.



Ja to porozumienie dzisiaj przywiozłam. W tej chwili udaję się do Centrum Dialogu. Tam przebywają środowiska osób niepełnosprawnych, które dzisiaj były obecne na posiedzeniu Rady Krajowej ds. osób niepełnosprawnych - powiedziała.



Chcemy wypracować jak najlepsze rozwiązania (dla osób niepełnosprawnych) i czynimy to od dwóch lat. Nie było do tej pory tak znaczących wzrostów nakładów na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale musimy sobie powiedzieć wprost (...), tego nie da się zrobić z dnia na dzień - wskazywała.

Mimo faktycznie niezłych prognoz finansowych, odpowiedzialne państwo to państwo, które prowadzi taką politykę, która zabezpiecza stabilność finansową całego budżetu, wszystkich potrzeb Polaków - dodała.

Zebranie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych z udziałem minister Rafalskiej

Z udziałem minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza zebrała się Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Przyszliśmy z konkretnymi propozycjami, jedna z nich dotyczy ustawowego zrównania renty socjalnej z rentą minimalną - zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej na zebraniu Rady. Poinformowała, że roczny koszt tego rozwiązania to 540 mln zł.



Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Składa się z pięciu przedstawicieli organów administracji publicznej, pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nie jest to więc spotkanie z osobami protestującymi w Sejmie.



W dzisiejszym porządku jest aktualna sytuacja osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenie do dyskusji, a potem postulaty kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami "za niezależnym życiem" - podała minister Rafalska.



Prosiłabym (...) - do tych osób, które nas tak surowo oceniają - o elementarną uczciwość w ocenie naszych działań - dodała.

Rafalska: Przygotowujemy ustawowe zrównanie renty socjalnej z rentą minimalną

Propozycja rozwiązania ustawowego dotyczy zrównania renty socjalnej z rentą minimalną - powiedziała Rafalska podczas posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Wskazała, że dotychczas renta socjalna wynosiła 84 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.



Poinformowała, że roczny koszt zrównania obu świadczeń to 540 mln zł. Podkreśliła przy tym, że już w roku 2017 renta socjalna, po raz pierwszy od wielu lat, wzrosła o 13 proc.



Nie mówię tu tego, żeby komukolwiek wypominać, że podnieśliśmy tę kwotę, tylko żeby pokazać w sposób absolutnie wymierny, że w 2017 r. pamiętaliśmy też o osobach niepełnosprawnych i o podniesieniu minimalnej emerytury i że mamy dzisiaj kolejną propozycję. Chcielibyśmy, żebyście państwo nam po prostu zaufali i wierzyli w to, że kierujemy się chęcią docelowego, kompleksowego rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych, ale taki program, taki projekt nie rodzi się z dnia na dzień - powiedziała Rafalska.



Zrównanie renty socjalnej z minimalną jest jednym z postulatów rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy - wraz z podopiecznymi - od 18 kwietnia protestują w Sejmie. Oprócz tego protestujący domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

"Tylko we współpracy można wypracować program pomocy niepełnosprawnym"

Tylko we współpracy i zrozumieniu złożoności problemów osób niepełnosprawnych możemy wypracować kompleksowy program pomocy, który będzie odpowiadał też na bieżące problemy - powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej.



Zapewniła, że choć pewnie popełniono "pewne błędy", to praca na rzecz osób niepełnosprawnych była w ministerstwie "na pewno prowadzona".



Myślę, że wyzwań i bieżących problemów jest sporo. Liczę, że tylko w dobrej współpracy i rozumieniu złożoności problemów osób niepełnosprawnych możemy wypracować taki kompleksowy program - powiedziała Rafalska. Dodała, że musiał być to program, który będzie musiał też odpowiadać na bieżące wydarzenia i potrzeby.



Widzę ile szkody zostało wyrządzonych z powodu bardzo pośpiesznych decyzji, złych rozwiązań prawnych - mówiła minister. Według niej, te złe rozwiązania "niezwykle zapętlają w pewną trudną sytuacje prawną". Jak wyjaśniła, związane jest to z tym, że w związku z wcześniejszymi rozwiązaniami różne grupy mają różne prawa nabyte. To rodzi głębokie poczucie niesprawiedliwości. Chciałabym takich sytuacji uniknąć - dodała.



Szefowa MRPiPS, zaznaczyła, że oczywiście, rząd chce "gasić wszystkie pożary i wszystkie konflikty", ale jednocześnie ona jako minister odpowiada za całą politykę prowadzoną wobec osób niepełnosprawnych.



Być może ta komunikacja zewnętrzna, werbalna, może ten przekaz nie był wystarczająco mocny, może nie dotarł do ogółu jak bardzo zajmujemy się problemami osób niepełnosprawnych. Pewnie popełniliśmy błędny, ale taka praca w tym resorcie na pewno była prowadzona - podkreśliła.



Zwracając się do członków Rady powiedziała: Dziękuję, że możemy korzystać z państwa doświadczeń, kompetencji, uwag, a również z krytyki. Dodała, że opowiada się za krytyką, z której ma wyniknąć jakaś wartość dodana, która będzie służyła osobom niepełnosprawnym.

"Propozycje rządu są tak szybko, jak to tylko jest możliwe"

Propozycje rządu, jeżeli chodzi o terminowość, są tak szybko, jak to tylko jest możliwe - mówiła Rafalska po posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.



Minister przypomniała, że w poniedziałek premier przedstawiał program "Dostępność plus". Jak zaznaczyła, rząd przedstawił "propozycję utworzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. funduszu solidarności", o którym mówił Morawiecki.



I w końcu ostatni postulat wprowadzenia skoordynowanej opieki osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi, o których wczoraj z panem Jacyną, prezesem NFZ Jacyną, rozmawialiśmy. Jeszcze wczoraj była mowa o 1 października, ale widzę mobilizację wszystkich sił, więc termin tu wskazany to nie 1 października, tylko 1 lipca, bo wymaga to pewnych zmian w planach finansowych, bądź innych działań ze strony NFZ. To wszystko, jeżeli chodzi o terminowość, jest tak szybko, jak to tylko jest możliwe - oceniła Rafalska.



W Centrum "Dialog", gdzie odbywało się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych trwa obecnie oczekiwanie na podpisanie Porozumienia między rządem, a organizacjami pozarządowymi ws. wsparcia niepełnosprawnych

