Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Petru. Byłego przewodniczącego Nowoczesnej i szefa stowarzyszenia Plan Petru będziemy pytać o jego stosunek do koalicji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w samorządach. Nasz gość jest krytykiem porozumienia Katarzyny Lubnauer z Grzegorzem Schetyną i zadeklarował rozliczenie swojej następczyni w fotelu lidera partii opozycyjnej. W jaki sposób miałoby to nastąpić i czy planuje powrót do władzy w partii, którą założył?

Robert Mazurek, RMF FM: Kiedy rozmawiał pan ostatnio z Katarzyną Lubnauer?

Ryszard Petru: Tydzień temu?

A chodzi pan na śniadania z nią? Joanna Scheuring-Wielgus, pańska zwolenniczka, chodzi.

Ostatni raz byłem na śniadaniu z Joanną Scheuring-Wielgus - tak się wydarzyło.

Rozmawiacie o polityce czy o życiu?

I o życiu, i o polityce.

Pytam dlatego, że ostatnio został pan srogim recenzentem poczynań szefowej Nowoczesnej.

Nie, wydaje mi się, że jeżeli tak było, to jest to - mam nadzieję - nadinterpretacja. Zależy mi na dobrym wyniku Nowoczesnej. Wolałbym, żeby Nowoczesna była silniejsza w sondażach. Przed nami bardzo ważny sprawdzian - wybory samorządowe. To jest sprawdzian organizacyjny, polityczny, są wybory do sejmików, które są swego rodzaju sprawdzianem przed wyborami parlamentarnymi. To jest bardzo ważne.

Nowoczesna jest słaba w sondażach, bo pan jeździ po Polsce i rozbija - takie mniej więcej głosy słyszymy z szefostwa partii.

Każda osoba, która była na spotkaniu ze mną w Polsce widzi, że mówię wyłącznie konstruktywnie. W ogóle nie poruszam wątków wewnętrznych, dlatego że to Polaków nie interesuje. Dla Polaków - mówię o spotkaniach otwartych - dla ludzi ważne są ocena obecnych rządów i kontrpropozycja co moglibyśmy zrobić przejmując władzę i jak rozwiązać problemy, które są ważne, jak wyjść z sytuacji, w której jesteśmy, np. z sytuacji międzynarodowej, która jest kryzysowa.

Panie pośle, tylko że mam wrażenie, że pan mówi dokładnie to, co pańscy oponenci z pańskiej partii, czyli Katarzyna Lubnauer, tylko odwrotnie. Najpierw pan mówi: Katarzyno Lubnauer, idź z Platformą, nie bocz się już na nich. Zawiązuj koalicję. A kiedy ona zawiązuje koalicję to pan jest przeciw. W grudniu mówił pan tak: "Dla mnie jest oczywiste, że wszystkie partie poza Kukizem i Razem powinny się skonsolidować w wielkiej koalicji". W marcu mówi pan, że Katarzyna Lubnauer nie czuje, jak bardzo chce ją wciągnąć Schetyna i jak Platforma chce zjeść Nowoczesną.

