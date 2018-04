Zaproponujemy w najbliższym czasie daninę solidarnościową, tak by najlepiej zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani, po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Tak powstanie fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych - dodał. Premier przyjechał po południu do Sejmu, by spotkać się z protestującymi tam rodzicami osób niepełnosprawnych.

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z protestującymi / Leszek Szymański /PAP

