Początek nowego roku to dla wielu osób dobry moment na snucie planów i podejmowanie różnego rodzaju postanowień dotyczących zmian w życiu. Jedni chcą rzucić palenie, inni schudnąć, a jeszcze inni obiecują sobie regularne wizyty w siłowni. Jak wytrwać w tych postanowieniach? Zapytaliśmy o to psychologa.

Zdj. ilustracyjne / J.M. Guyon / PAP/CTK



Bardzo łatwo jest odnieść jakiś rodzaj niepowodzenia postanawiając sobie coś bardzo sztywno albo w sposób nierealistyczny - zauważa w rozmowie z reporterem RMF FM psycholog dr Andrzej Lis-Kujawski. Jeżeli postanowimy sobie, że codziennie będziemy ćwiczyć, codziennie będziemy biegać albo schudniemy 10 kg w ciągu dwóch miesięcy to trudno uznać, że jest to realistyczne - tłumaczy.

Jak w takim razie dobrze podejmować noworoczne postanowienia? Spróbujmy wybrać kierunek, w jakim będziemy zdążać i zaplanujmy jakieś realistyczne, małe kroki, które będą możliwe do wprowadzenia, ale też nie będą dramatycznie zmieniały naszego życia - sugeruje ekspert.

Co pomoże nam wytrwać w noworocznych postanowieniach? Odpowiedź jest prosta - musimy pamiętać o tym, by nagradzać się za ich stopniową realizację.

Umiejętność wzmacniania samego siebie, nagradzania samego siebie jest bardzo ważną umiejętnością, która pomaga nam także docenić to, co już osiągnęliśmy - podkreśla Lis-Kujawski. Mogę przesunąć moje zasoby z czegoś, co mi szkodzi na coś, za czym tęsknię i zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogę przeznaczyć na coś dużo bardziej pożytecznego, dużo bardziej zdrowego. Oczywiście, ważny jest realizm i to, żeby ten cel nie był do zrealizowania za 5-10 lat, bo on wtedy straci moc nagradzającą, jeżeli jest za daleko na horyzoncie - zastrzega.

A Wy macie jakieś noworoczne postanowienia? Zagłosujcie w naszej sondzie. Możecie też pochwalić się nimi w komentarzach.





Ankieta Czy masz jakieś noworoczne postanowienie? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy masz jakieś noworoczne postanowienie? Tak 72% Nie 28%

głosów: 36