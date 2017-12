Tłumy mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przywitały Nowy Rok podczas plenerowego koncertu przed katowickim Spodkiem. Stolica Górnego Śląska po raz trzeci była gospodarzem "Sylwestrowej Mocy Przebojów", organizowanej przez Telewizję Polsat. Z szacunków służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprezy wynika, że koncert, którego gwiazdą był m.in. hiszpański wokalista Alvaro Soler, zgromadził kilkadziesiąt tysięcy osób.

Alvaro Soler podczas Sylwestrowej Nocy Przebojów w Katowicach / PAP/Andrzej Grygiel /

"Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu po raz trzeci zawitała do stolicy Górnego Śląska. Jak podaje stacja, rok temu noworoczny toast wzniosło 4,2 mln oglądających transmisję z Katowic widzów, a Telewizja Polsat była liderem oglądalności w grupie komercyjnej.

Niedzielny koncert zainaugurował Alvaro Soler, nazywany europejskim królem muzyki tanecznej. Hiszpański wokalista wykonał m.in. swój wakacyjny hit "Sofia", który ma dziś ponad 436 mln wyświetleń na YouTube. Prawdziwa impreza powinna zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno stopniowo wzrastać - czytamy na facebookowym profilu Telewizji Polsat.



Soler, który pojawił się na katowickiej scenie, należy do najpopularniejszych obecnie europejskich gwiazd muzyki rozrywkowej. Jego debiutancki utwór "El mismo sol" dotarł na szczyty list przebojów w Hiszpanii, Austrii, Belgii, Włoszech, Polsce i Szwajcarii.



W pierwszej godzinie rozpoczętego koncertu wystąpił też m.in. zespół Vengaboys ze swoimi największymi hitami, jak "Boom Boom, Boom, Boom" czy "We're Going to Ibiza". Na scenie w Katowicach pojawił się również Danzel, którego utwór "Pump it Up" w 2004 r. był numerem jeden na listach przebojów wszystkich europejskich rozgłośni. Ponadto wystąpili znani polscy wykonawcy m.in. Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna, Enej, Golec uOrkiestra, Piersi, Natalia Szroeder, Boys, Michał Wiśniewski i Mesajah.



Zagrali też wykonawcy związani z aglomeracją śląską - Feel, Sebastian Riedel i Cree oraz Frele - żeńskie trio wykonujące światowe hity w śląskiej gwarze. Podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" zabrzmiała m.in. ich wersja "Despacito" czyli "Dejta Cicho", która na YouTube ma już ponad 2 mln odtworzeń.





Krótko przed północą wierszowane, noworoczne życzenia złożył prezydent Katowic Marcin Krupa.



Tyle szczęścia na tej ziemi, ile w Katowicach jest zieleni; tyle wspaniałych wrażeń, ile w Katowicach jest wydarzeń; tyle miłości, ilu w Katowicach bywa gości, i tylu przyjaciół zimą i latem, ile wita Nowy Rok z Polsatem - mówił prezydent Krupa, który jest zarazem przewodniczącym Zgromadzenia powstałej w minionym roku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - nowej struktury samorządowej, która ma realizować ponadlokalne zadania w regionie.

Multimedialna scena, na której występowali w Katowicach artyści, ma całkowitą powierzchnię 322 m kw. Szeroką na 55 m i wysoką na 22 m scenografię uzupełnia prawie 600 m kw. ekranów ledowych i 800 urządzeń rozświetlających. Moc nagłośnienia wynosi 300 kW, koncert pokazuje piętnaście kamer.





