Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Patryk Jaki. Szefa komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji będziemy pytać o kary nałożone na prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ma zapłacić 10 tysięcy złotych za niestawienie się na wtorkowym posiedzeniu komisji. Prezydent dotychczas protestowała przeciwko karom i składała skargi do sądów. "Mamy do czynienia ze spektaklem politycznym. Pan minister Jaki wolałby grillować Hannę Gronkiewicz-Waltz niż pomagać lokatorom" - opisywał we wtorek w RMF FM rzecznik PO Jan Grabiec. W rozmowie nie zabraknie też wątku listu senatorów amerykańskich w sprawie reprywatyzacji. 59 polityków zza oceanu zaapelowało do premiera Morawieckiego o uchwalenie "sprawiedliwych" przepisów w tym zakresie.

