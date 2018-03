Adam Nawałka powołał na najbliższe zgrupowanie 22 zawodników z klubów zagranicznych. Powołanie trafiło między innymi do bramkarza Ipswich Town Bartosza Białkowskiego czy obrońcy Chievo Verona Pawła Jaroszyńskiego. Na zgrupowanie przyjedzie też Arkadiusz Milik, który zdążył już wyleczyć kontuzję kolana. Polacy zagrają 23 marca we Wrocławiu z Nigerią i cztery dni później w Chorzowie biało-czerwoni zmierzą się z Koreą Południową.

Powołanie dla Bartosza Białkowskiego to odpowiedź Adama Nawałki na nieciekawą sytuację Łukasza Skorupskiego w AS Romie. Golkiper siedzi na ławce rezerwowych, a selekcjoner szuka kogoś, kto mógłby dołączyć do Łukasza Fabiańskiego i Wojciecha Szczęsnego. Sprawdzi więc byłego młodzieżowego reprezentanta Polski, który gra regularnie na zapleczu angielskiej Premier League w barwach Ipswich Town. W tym sezonie Białkowski rozegrał już 35 spotkań.

Zaskoczeniem jest powołanie dla Pawła Jaroszyńskiego. Obrońca latem zamienił Cracovię na Chievo Verona. W bieżących rozgrywkach wystąpił jak na razie w sześciu meczach Serie A. Nawałka chce sprawdzić także naszych napastników występujących w lidze włoskiej. Do reprezentacji po wyleczeniu kontuzji kolana wraca Arkadiusz Milik z Napoli. Wśród powołanych jest także chwalony Dawid Kownacki. W reprezentacji znalazło się także miejsce dla Łukasza Teodorczyka - napastnik Anderlechtu Bruksela odzyskał ostatnio skuteczność. W dwóch ligowych spotkaniach strzelił pięć bramek.

Wśród powołanych nie znalazł się z kolei Jakub Błaszczykowski, który dopiero kilka dni temu wznowił treningi po kontuzji pleców.



Poza tym selekcjoner zdecydował się na sprawdzone nazwiska. Za tydzień Nawałka uzupełni kadrę o zawodników z naszej Ekstraklasy. Pod koniec marca biało-czerwoni rozegrają dwa mecze towarzyskie. 23 marca zmierzą się z Nigerią na stadionie we Wrocławiu. Cztery dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie starcie z Koreą Południową.

Powołania Adama Nawałki:

Bramkarze: Bartosz Białkowski, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Bartosz Bereszyński, Thiago Cionek, Kamil Glik, Paweł Jaroszyński, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Łukasz Piszczek

Pomocnicy: Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Maciej Rybus, Piotr Zieliński

Napastnicy: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Jakub Świerczok, Łukasz Teodorczyk