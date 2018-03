Współpraca między Polską i Niemcami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w Europie w kontekście nowej agendy, jak i m.in. wypracowania nowych ram finansowych - mówił po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki.

/ Radek Pietruszka / PAP

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pogratulował Angeli Merkel ponownego wyboru na stanowisko kanclerza Niemiec.

Cieszę się, że kolejny raz Polska będzie miała w osobie szefa niemieckiego rządu partnera, przyjaciela i że będziemy mogli razem kontynuować współpracę przy rozwiązywaniu problemów europejskich, bilateralnych i też w szerszej perspektywie. Cieszę się także, że jest wola pogłębienia polsko-niemieckiego partnerstwa, o której mowa jest też w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu - mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki zapewnił, że Polska jest gotowa do wypełnienia polsko-niemieckiego partnerstwa zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim i międzynarodowym.

Uważamy, że bliska współpracy między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w Europie zarówno w kontekście nowej agendy po Brexicie po marcu 2019 r. jak również wypracowania nowych ram finansowych, też wspólnej polityki cyfrowej, polityki w zakresie bezpieczeństwa czy polityki przemysłowej - dodał premier.

Merkel: Zdecydowanie popieramy format Trójkąta Weimarskiego

Zdecydowanie popieramy format Trójkąta Weimarskiego i będziemy się angażować na rzecz organizowania spotkań w tym formacie - zapewniła kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Merkel podkreśliła, że wizyta w Polsce, po ponownym wybraniu na stanowisko kanclerza Niemiec, była dla niej ważna, a rząd niemiecki chce "pielęgnować dobre stosunki sąsiedzkie". Premier (Morawiecki) zwrócił uwagę na to, że jest to zapisane w umowie koalicyjnej, ale to jest też urzeczywistniane - mówiła.

Kanclerz Niemiec przypomniała w tym kontekście piątkową wizytę w Warszawie szefa niemieckiego MSZ Heiko Maasa: My chcemy w ten sposób pokazać, że nawet jeżeli nasze rozmowy nie zawsze są proste, że my jako sąsiedzi jesteśmy ściśle ze sobą powiązani, że chcemy rozwijać nasze relacje i chcemy rzeczywiście też posunąć się naprzód.

Jak dodała pozytywnym elementem relacji polsko-niemieckich są "ścisłe stosunki gospodarcze".

Popieramy zdecydowanie format Trójkąta Weimarskiego i będziemy się angażować na rzecz tego, aby były tutaj spotkania w ramach tego formatu - zapewniła kanclerz Niemiec. Jeżeli chodzi o relacje bilateralne, to mamy zbieżne interesy - z jednej strony w ramach UE, ale również mając na względzie politykę zagraniczną i starania w tym zakresie - dodała Merkel.

