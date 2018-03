Gościem czwartkowej, Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Waldemar Paruch – politolog i polityk, doradca Marszałka Sejmu, członek Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy z nim o nowym stanowisku zdymisjonowanego w marcu wiceministra Rafała Bochenka. Dziś Ministerstwo Środowiska poinformowało, że były rzecznik Beaty Szydło został pełnomocnikiem szefa resortu ds. organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

Waldemar Paruch / Bartosz Sroczyński / RMF FM

Jednym z tematów Popołudniowej rozmowy będzie także najnowszy sondaż Kantar Millward Brown SA przeprowadzony na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24. Z badania wynika, że na wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski zagłosowałoby 28 proc. respondentów. To spadek o 12 punktów proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Na drugą w rankingu Platformę Obywatelską głos oddałoby 22 proc. badanych. Dlaczego poparcie dla partii rządzącej tak bardzo spadło? Czy wzrost poparcia dla opozycji to wynik wykonania przez nią jakiegoś dobrego dla Polaków kroku?

Odpowiedzi na te pytania poznacie słuchając i oglądając Popołudniową rozmowę w RMF FM.

Na wywiad Marcina Zaborskiego z Waldemarem Paruchem zapraszamy o 18:02.

