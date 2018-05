​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Krzysztof Łapiński. Rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy zapytamy o stanowisko głowy państwa wobec protestu opiekunów i osób niepełnosprawnych w Sejmie - w piątek pobity został niechlubny rekord z 2014 roku, kiedy to rodzice okupowali Sejm przez 17 dni. Dlaczego rządzącym nie udaje się doprowadzić do kompromisu w tej sprawie?

Robert Mazurek: Dzień dobry, minister w kancelarii prezydenta, Krzysztof Łapiński, zameldował się w naszym studiu, kłaniam się nisko.



Krzysztof Łapiński: Dzień dobry.



Trzy do kwadratu - to ile to?



Trzy razy trzy. Dziewięć.



Brawo! Ma pan piątkę i maturę w RMF-ie zdaną. To porozmawiajmy teraz poważniej. Trwa akcja poszukiwawcza górników w kopalni i prezydent zapowiedział, że będzie trwała do skutku. To jest oczywiście czas, kiedy wszyscy myślimy o tym, żeby ich znaleźli, ale czy Polska nie ma problemu z węglem?



Wydarzyła się tragedia i są ofiary śmiertelne, więc łączymy się w bólu z rodzinami tych, którzy ponieśli stratę. Ten wypadek pokazuje, że praca górnika jest nie tylko pracą ciężką i niebezpieczną, choć na pewno dzisiaj dochodzi do takich wypadków rzadziej niż to było lat temu 30, 40, czy 50. Dzisiaj ta praca jest troszeczkę w innych warunkach, ale nadal jest ciężka, nadal jest niebezpieczna...



To prawda, pojawiają się kłopoty, zamknijmy te kopalnie, bo giną ludzie, szkoda ludzi...



I czym zastąpić? Tak z dnia na dzień zamknąć kopalnie i czym zastąpić kopalnie? Oczywiście, pewnie na przestrzeni może kilkudziesięciu lat mogą się różne rzeczy wydarzyć w polskiej energetyce, natomiast dzisiaj stan faktyczny jest taki, że nasza energetyka generalnie opiera się na węglu.



To miejmy nadzieję, że tych trzech górników odnajdziemy żywych...



Wkrótce cała rozmowa.