W ósmej dobie akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, ratownicy odnaleźli jednego z trzech poszukiwanych górników. Mężczyzna nie daje oznak życia. Obecnie jest transportowany do bazy akcji.

Opuszczona do połowy górnicza flaga na wieży wyciągowej kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie / PAP/Andrzej Grygiel /



Ratownicy w ostatnich dniach poszukiwali górników w rejonie, w którym powstało zalewisko. Koncentrowali swoje działania na pompowaniu wody z tego miejsca. Akcja na dole trwa. Poszukiwani są jeszcze dwaj górnicy.

W wyniku silnego wstrząsu, który miał miejsce 5 maja w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka zginęło dwóch górników, a dwaj inni trafili z lekkimi obrażeniami do szpitala - opuścili go w piątek.



W poniedziałek prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach powołał komisję wyjaśniającą okoliczności wypadku, w skład której weszli głównie naukowcy i przedstawiciele nadzoru górniczego. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się w środę. Raport z prac ma być gotowy do 10 sierpnia.



W odrębnym postępowaniu Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku bada m.in. czy roboty przed wstrząsem w kopalni były prowadzone zgodnie z dokumentacją, określającą warunki i rygory prowadzenia tych prac.



Niezależnie śledztwo w sprawie wypadku prowadzi gliwicka prokuratura, która sprawdza, czy mogło dojść do nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach - przy działaniu w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych - czego skutkiem jest śmierć i uszczerbek na zdrowiu. Drugi sprawdzany wątek dotyczy możliwości nieumyślnego niedopełnienia obowiązków w zakresie bhp.