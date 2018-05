Mimo ciągłego obniżania poziomu pompowanego zalewiska, za którym powinni być trzej górnicy poszukiwani po wstrząsie w kopalni Zofiówka, wciąż nie widać prześwitu, który umożliwiłby dalszy postęp poszukiwań - poinformowała w sobotę wieczorem Jastrzębska Spółka Węglowa. W trwającej w sobotę ósmej dobie akcji, ratownicy ciągle pracują nad obniżaniem poziom zalewiska. Utworzyła je woda spływająca do najniższego miejsca zniszczonego w następstwie wstrząsu chodnika. Za tym miejscem powinni być poszukiwani pracownicy - wcześniej uchwycono tam sygnały z nadajników w górniczych lampach.

Ratownicy przed kopalnią Borynia-Zofiówka-Jastrzębie / PAP/Andrzej Grygiel /

Pompowanie wody rozpoczęto w nocy ze środy na czwartek. Ze względu na stężenie metanu w powietrzu, uniemożliwiające zastosowanie wydajnych pomp elektrycznych (mogą one pracować przy stężeniu metanu poniżej 2 proc.), ratownicy stosują kaskadę pomp napędzanych sprężonym powietrzem.



W sobotę rano JSW informowała, że choć lustro wody powoli opadało, efektywność prac spadła ze względu na znajdujący się w wodzie gęsty szlam. W nocy ratownicy przetransportowali w rejon akcji kompozytowe pompy szlamowe, które umożliwiają wypompowywanie wody zanieczyszczonej urobkiem.



Opadające lustro wody jednocześnie uwolniło metan. Jego stężenie w sobotę uniemożliwiało uruchomienie znajdującej się na miejscu wydajnej pompy elektrycznej.



Ratownicy wcześniej wyrażali nadzieję, że być może penetracja chodnika będzie możliwa przy jedynie częściowym obniżeniu poziomu wody w zalewisku. W sobotę spółka nie przekazywała szacunków, ile jeszcze wody mogło pozostawać do wypompowania.



Po południu JSW podała, że o tej porze - przy wykorzystaniu m.in. pompy szlamowej - udało się uzyskać spadek poziomu wody rzędu kilkunastu centymetrów w ciągu godziny. Z wody wyłaniać miały się elementy konstrukcyjne wzmacniające skrzyżowanie chodnika H-10 z chodnikiem podścianowym H-2.

W wieczornym komunikacie podano m.in., że linia lustra wody zalewiska znajdowała się w tym czasie 12 m od skrzyżowania chodników H-10 i H-2. Zdaniem ratowników brak prześwitu może w tej sytuacji świadczyć o dużej deformacji wyrobiska na skrzyżowaniu.



W dalszym ciągu woda jest wypompowywana za pomocą układu pomp zasilanych sprężonym powietrzem. Ze względu na utrzymujące się stężenie metanu i możliwe dalsze niekontrolowane jego wypływy, nie można podjąć ryzyka włączania pompy elektrycznej - zastrzegli wieczorem przedstawiciele spółki.



Wcześniej ratownicy w sobotę przekazali też wniosek, że woda spływa do zalewiska z dwóch kierunków tworzących skrzyżowanie. W piątek, aby ograniczyć dopływ wody, zaczopowali odwiert, którym wcześniej z miejsca oddalonego o ok. 100 metrów trafili w część chodnika za rozlewiskiem.



Taką drogą opuszczono m.in. przewód z urządzeniem odbiorczo-nadawczym (nie zarejestrowało ono żadnych sygnałów, poza szumem wody). Następnie, w trakcie rozwiercania otworu, w górotworze natrafiono na wodę. W tej sytuacji kierownik akcji zdecydował o jego zacementowaniu, aby woda nie spływała i nie podnosiła poziomu zalewiska.



W wyniku silnego wstrząsu 5 maja w kopalni Zofiówka zginęło dwóch górników, a dwaj inni trafili z lekkimi obrażeniami do szpitala - opuścili go w piątek.



Po pełnym tygodniu akcji ratowniczej zmierzającej do odnalezienia trzech wciąż zaginionych po wstrząsie górników przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej ocenili ją jako jedną z najtrudniejszych w historii firmy. Bierze w niej udział ok. 1 tys. osób. Opieką psychologiczną objęte są zarówno rodziny górników, jak i ratownicy.



Jak wynika z wieczornej informacji JSW, kolejne informacje nt. postępów akcji w Zofiówce mają zostać podane w komunikacie już w niedzielę.