Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Jacek Majchrowski ogłosił, że zgłosi swą kandydaturę w wyborach na prezydenta Krakowa. Zrobi to wtedy, kiedy zostanie ogłoszony termin wyborów samorządowych. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że ich kandydatką w wyborach o najważniejsze stanowisko w stolicy Małopolski będzie Małgorzata Wassermann.

W momencie kiedy pan premier ogłosi decyzję o dacie wyborów i rozpoczęciu kampanii wyborczej zgłoszę swoją kandydaturę - powiedział Majchrowski na czwartkowej konferencji prasowej. Swą decyzję uzasadniał m.in. tym, że nie chciałby, aby to co do tej pory zrobił dla Krakowa wraz z mieszkańcami tego miasta, zostało zmarnowane.



Do startu w wyborach namawiali Majchrowskiego m.in. politycy PSL, a gotowe były poprzeć go PO i SLD.



Jacek Majchrowski jest prezydentem Krakowa czwartą kadencję. Cztery lata temu w drugiej turze zdobył 58,77 proc. głosów i pokonał kandydata PiS Marka Lasotę, którego poparło 41,23 proc. wyborców.

Swojego kandydata do ubiegania się o fotel prezydenta w Krakowie ogłosił już PiS. Będzie nim Małgorzata Wassermann, obecna szefowa sejmowej komisji śledczej do spraw Amber Gold. Wśród ogłoszonych już kandydatów są także Grzegorz Filipek (Nowoczesna) i Konrad Berkowicz (partia Wolność).



Na razie swojego kandydata nie ogłosiła koalicja PO i Nowoczesnej. W Porannej rozmowie w RMF FM, szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann zadeklarował, że jeżeli Majchrowski zdecyduje się na start, to prawdopodobnie jego ugrupowanie poprze prezydenta Krakowa. Jesteśmy w ciągłym kontakcie i w rozmowach z prezydentem Majchrowskim i czekamy na jego decyzję. Nie ukrywamy tego. Mówiliśmy to i mówimy - jeżeli Jacek Majchrowski zdecyduje się kandydować, to pewnie będzie miał poparcie nie tylko Platformy, ale bardzo szerokie. A jeżeli zdecyduje się nie kandydować, to oczywiście naszym obowiązkiem jest wspólnie szukanie najlepszego kandydata dla Krakowa - mówił Neumann w rozmowie z Robertem Mazurkiem.



Jacek Majchrowski na fotelu prezydenta Krakowa jest od 2002 roku. Jeżeli wygra, to będzie to jego piąta kadencja.