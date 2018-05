Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia w związku z upałami i burzami z gradem. Termometry w zachodniej części kraju mogą wskazać ponad 30 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed upałami / Andrzej Rybczyński / PAP

Ostrzeżenia IMGW dotyczą pięciu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Na terenie woj. zachodniopomorskiego termometry maksymalnie mogą wskazać w dzień od 30 do 32 st. Celsjusza, w nocy natomiast od 14 do 17 st. W woj. lubuskim w dzień od 29 do 31 st. W nocy temperatura może spaść do 16 st.

Mieszkańcy woj. wielkopolskiego mogą natomiast spodziewać się w dzień od 28 do 31 st. Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy tak jak w woj. lubuskim - może spaść do 16 st.

Na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego, prócz upałów, spodziewane są burze z gradem. W woj. opolskim miejscami może spaść od 20 do 30 milimetrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 40 milimetrów. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70km/h. Grad lokalnie. Temperatura w dzień od 29 do 32 st. Celsjusza, w nocy do 15 st.

W woj. dolnośląskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 25 milimetrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 milimetrów. Wiatr może powiać z prędkością do 70 km/h. Lokalnie spodziewane są opady gradu. Temperatura maksymalnie do 30 st. Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać minimalnie 14 st.

Ostrzeżenia IMGW dla woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego obowiązują od godz. 14.00 w środę do godz. 20 następnego dnia.

Dla woj. dolnośląskiego i opolskiego burze z gradem mogą wystąpić we wtorek po godz. 13.00. Spokojniej będzie po 21.00.

