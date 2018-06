Po pięciu miesiącach poszukiwań policjanci zatrzymali głównego podejrzanego w sprawie okrutnego zabójstwa 18-letniego Miłosza z Krakowa. Do egzekucji doszło 30 stycznia przy ulicy Teligi. Chłopak został napadnięty przez grupę zamaskowanych osób uzbrojonych w siekiery i maczety. Miłoszowi odcięto rękę na wysokości łokcia, miał też poranione nogi. W ciężkim stanie został przewieziony karetką do szpitala. Zmarł dwa dni później. ​Teraz zatrzymano jednego z kluczowych podejrzanych. Ma 19 lat.

Marcin K. ukrywał się głównie na Śląsku: najpierw przebywał w mieszkaniach pseudokibiców zaprzyjaźnionych z Wisłą Kraków, a następnie się w hotelu. To tam namierzyli go policjanci. W nocy funkcjonariusze z Krakowa oraz ich koledzy ze Śląska wkroczyli do pokoju.

19-latek był kompletnie zaskoczony, nie stawiał oporu. Teraz zostanie przewieziony do Krakowa, gdzie postawiony mu zostanie zarzuty zabójstwa. Śledczy podejrzewają, że to on był jedną z kluczowych postaci w grupie, która zamordowała 18-letniego Miłosza.

Zdaniem policji, napaść na nastolatka było zaplanowana. Prawdopodobnie chodziło o porachunki pseudokibiców.

Z ustaleń śledztwa wynika, że ataku dopuściła się grupa ok. 10 osób ubranych w czarne kurtki, z zamaskowanymi twarzami, z widocznymi emblematami kibiców Wisły Kraków. Zaatakowali Miłosza 30 stycznia o godzinie 20:00. Gdy napastnicy byli blisko, nastolatek - kibic Cracovii - schował się za przechodzącą kobietą. Sprawcy odepchnęli ją i zaczęli zadawać mężczyźnie ciosy nożami, maczetami i siekierą. Skatowanego zostawili na chodniku. Karetkę wezwali przechodnie. Chłopak zmarł dwa dni później w szpitalu.

Miejsce, gdzie doszło do napaści na 18-letniego Miłosza / Marek Wiosło / Archiwum RMF FM

Do poszukiwania sprawców napaści Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał specjalny zespół we współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków-Podgórze. Pod koniec lutego zarzuty zabójstwa i grożenia świadkom usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy zostali aresztowani na trzy miesiące przez sąd.

Po śmierci Miłosza jego ojciec dziękował wszystkim za pomoc w zbieraniu krwi, prosił o wskazanie sprawców i apelował o zaniechanie zemsty. "Prośba o pomoc w odnalezieniu sprawców, którzy w kilkunastu zamordowali mojego syna. Prośba do kibiców i znajomych, aby nie szukali zemsty, bo kolejna rodzina może cierpieć! Wartością najwyższą, ponad wasze idee, układy, interesy, powinno być ludzkie życie!" - napisał na portalu społecznościowym.

Wkrótce więcej na ten temat. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.



(j.)