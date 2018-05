Nie żyje odnaleziony dziś przez ratowników górnik z kopalni Zofiówka - poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Ratownicy wciąż próbują dotrzeć do 4 górników zaginionych po sobotnim wstrząsie. Z jednym z nich nawiązano kontakt wzrokowy. Proces uwalniania go może potrwać nawet 5 godzin.

Kopalnia Zofiówka / Józef Polewka / RMF FM

Po godz. 10 przedstawiciele JSW podali informację, że ratownicy dotarli do przygniecionego górnika. Niestety, mężczyzna nie przeżył.

Prezes JSW Daniel Ozon powiedział, że zmarły górnik miał 38 lat, od 10 lat pracował w JSW. Zaznaczył, że nie jest to jeszcze całkowicie pewna informacja, bo pracownik nie miał przy sobie dyskietki, którą muszą posługiwać się górnicy podejmujący pracę na terenie kopalni. Teraz rodzina i inni górnicy udają się do punktu opatrunkowego, żeby dokonać identyfikacji tego górnika - zaznaczył.

Ok. godz. 11.30 Ozon podał, że ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy z kolejnym poszukiwanym. Mężczyzna jest uwięziony między rurociągami. Ratownicy będą wprowadzali w tej rejon ciężki sprzęt. To ok. 10 metrów od miejsca, gdzie znaleziono poprzedniego pracownika. W ocenie sztabu akcji, uwalnianie poszkodowanego może potrwać 4-5 godzin.

Ozon powiedział, że po wstrząsie wyrobiska są mocno zdeformowane, zwężone, ale możliwe jest wprowadzenie w nie lutniociągu doprowadzającego powietrze i przejście ratowników ze sprzętem. Dodał, że po sobotnim wstrząsie, w niedzielę doszło do wstrząsów wtórnych o mniejszej sile.





Prezes JSW: Lekarz stwierdził zgon górnika, który został uwolniony Józef Polewka, RMF FM

"Sytuacja zmienia się z każdą minutą"

Prezes JSW Daniel Ozon podczas spotkania z dziennikarzami / Andrzej Grygiel / PAP

Kolejne zastępy ratowników w maskach starają się dotrzeć do czterech pozostałych poszukiwanych. Będą szli od tej samej strony, do której dotarli do znalezionego dziś górnika, przez powstałe w wyrobisku po wstrząsie przewężenie.

Tam udało się już zbudować spory odcinek lutniociągu, doprowadzającego powietrze i łatwiej dotrzeć niż od drugiej strony, od której też prowadzona jest akcja - przyznał prezes JSW. Chcemy jak najszybciej, żeby ten odcinek 300 metrów został spenetrowany - dodał.





Transparent "Górnicy z Zofiówki, jesteśmy z Wami" /Józef Polewka /RMF FM





Jak powiedział rano wiceprezes JSW Tomasz Śledź, "sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się z każdą minutą". Na miejscu pracują, obok ratowników z JSW, m.in. specjalistyczne zastępy ratownicze z Centralnej Stacji Ratownictwa w Bytomiu oraz ratownicy z Polskiej Grupy Górniczej.



Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju przed kopalnią Zofiówka TVN24/x-news

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który na miejscu nadzoruje akcję ratowniczą, powiedział, że od północy działania ratowników koncentrują się na dostarczaniu do wyrobisk powietrza i wyparciu w ten sposób z nich metanu. To też jest jeden z warunków, żeby (...) było też poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o udział ratowników - zaznaczył. Dodał, że bez usunięcia nadmiernych ilości metanu bardzo trudne byłoby wejście w rejon, gdzie znajduje się jeden z górników, którego już wcześniej widzieli ratownicy. Ocenił, że kiedy już uda się to zrobić, otworzy się kolejny etap bardzo trudnej akcji ratowniczej.







Od wczoraj przed kopalnią zbierają się rodziny górników /Józef Polewka /RMF FM

Reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała o poranków z jednym z górników pracujących w kopalni, który przyjechał na poranną zmianę, ale ostatecznie postanowił wrócić do domu.



Rodzina ważniejsza niż pieniądze - tłumaczył. Był wybór, czy zjechać, czy wrócić do domu. Wybrałem rodzinę - dodał. Kilometr ode mnie wczoraj się to wydarzyło. Udało mi się wyjechać, wycofać - podkreślił mężczyzna.

Emerytowany górnik: Wśród zaginionych jest mój kolega z bloku Józef Polewka, RMF FM

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek zapowiedział powołanie komisji, która ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku. Jak podała JSW, "przyczyną tąpnięcia był wstrząs samoistny spowodowany warunkami naturalnymi". Był to najsilniejszy wstrząs w historii kopalni Zofiówka - w skali Richtera jego siłę ocenia się na ponad 3,4 stopnia.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji przed kopalnią / Andrzej Grygiel / PAP

W chwili wstrząsu, w sobotę około 11., w kopalni pracowało 250 osób, z czego w rejonie bezpośredniego zagrożenia 900 m pod ziemią - 11. Czterem z nich udało się uciec, siedmiu zostało pod ziemią. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli dwóch z nich - są w szpitalu z niegroźnymi dla życia urazami.





Rzeczniczka szpitala o stanie poszkodowanych górników TVN24/x-news

W sobotę wieczorem kopalnię odwiedził premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się ze sztabem akcji ratowniczej, przedstawicielami JSW i nadzoru górniczego. Szef rządu odwiedził też poszkodowanych górników w jastrzębskim szpitalu.





Premier: Robimy absolutnie wszystko, co w naszej mocy, aby uratować górników TVN24/x-news