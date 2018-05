Systematycznie posuwamy się do przodu, choć prześwity w chodniku to zaledwie 60-80 centymetrów. Akcja prowadzona jest równolegle dwoma chodnikami - takie informacje nt. akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju przekazał na porannej konferencji prasowej prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Podał również, że udało się obniżyć stężenie metanu w wyrobisku. Akcja w Zofiówce trwa od sobotniego przedpołudnia, kiedy to doszło tam do najsilniejszego w blisko 50-letniej historii kopalni wstrząsu górotworu. Poszukiwanych jest wciąż trzech górników.

