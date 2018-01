Akcja ratunkowa pod Nangą Parbat. Polak Tomasz Mackiewicz i Francuzka Elisabeth Revol utknęli na wysokości około 7400 metrów po próbie ataku szczytowego. Teraz starają się wrócić do bazy.

Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz utknęli na wysokości ok. 7 400 metrów pod kopułą szczytową Nangi Parbat (8126 metrów n.p.m). Po nocy spędzonej na tej wysokości, próbują zejść do bazy. Według najnowszych informacji, himalaiści są na wysokości 7 400 metrów i czekają na pomoc.

Jak powiedział nam Janusz Majer, szef programu "Polski Himalaizm Zimowy", Tomasz Mackiewicz stracił siły. Początkowo para himalaistów próbowała zejść niżej, ale teraz utknęli w szczelinie i czekają na pomoc.

Zorganizowana została akcja ratunkowa koordynowana przez Ambasady Francji i Polski. W zespole koordynującym jest również Robert Szymczak - lekarz wysokogórski i himalaista.

Urzędnicy rozmawiają z przedstawicielami pakistańskiej administracji w sprawie użycia śmigłowca. Byłby to albo wynajęty prywatny helikopter albo maszyna armii pakistańskiej. Na pokład tego śmigłowca mieliby zostać zabrani uczestnicy polskiej wyprawy na K2.

Koszty wynajęcia śmigłowca byłyby pokryte z ubezpieczenia himalaistów. Na razie nie wiadomo, na jaką wysokość w rejonie Nanga Parbat śmigłowiec mógłby się wznieść.

Jakie warunki panują na Nanga Parbat

Obecnie na wysokości 7 500 metrów na Nanga Parbat wiatr wieje z prędkością 70 kilometrów na godzinę.



W akcję ratunkową włączą się uczestnicy polskiej wyprawy na K2

Baza pod K2 została powiadomiona o zaistniałej sytuacji. Podjęta została decyzja, że czterech Himalaistów z tej wyprawy (wyposażonych w sprzęt ratowniczy oraz tlen) oczekuje na informacje w sprawie helikoptera, aby ruszyć w kierunku Nanga Parbat.



Zespół na K2 liczy w sumie 13 osób. To: Krzysztof Wielicki (kierownik), Janusz Gołąb (kierownik sportowy), Piotr Snopczyński (kierownik bazy), Adam Bielecki, Rafał Fronia, Marek Chmielarski, Artur Małek, Dariusz Załuski (operator filmowy), Marcin Kaczkan, Maciej Bedrejczuk, Piotr Tomala, Jarosław Botor (ratownik medyczny) oraz pochodzący z Rosji Denis Urubko, który od lutego 2015 roku ma polskie obywatelstwo.





Nanga Parbat to dziewiąty co do wysokości szczyt świata. Leży w zachodniej części Himalajów, na obszarze Kaszmiru w północno-wschodnim Pakistanie.

Nanga Parbat zimą została zdobyta tylko raz. Dokonali tego 26 lutego 2016 roku Włoch Simone Moro, Pakistańczyk Muhammad Ali (Sadpara), oraz Hiszpan Alex Txikon.

