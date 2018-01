Na Nanga Parbat trwa akcja ratunkowa. Pod kopułą szczytową utknęli Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz. W bazie pod K2 czekają himalaiści, którzy ruszą na ratunek Francuzce i Polakowi. Śmigłowiec zostanie wysłany, jeżeli będzie gwarancja, że akcja zostanie opłacona.

Apel o pieniądze na profilu Tomasza Mackiewicza, wysłała jego żona.

O sytuacji została powiadomiona baza pod K2. Polscy himalaiści chcą ruszyć w kierunku Nangi Parbat. Czekają na śmigłowiec, który zabierze ich z bazy. Ma to być albo prywatny helikopter, albo maszyna armii pakistańskiej.