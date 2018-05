​Zapłacimy więcej za żywność przez podwyżki cen paliw! Takie są prognozy polskich przewoźników. Powód to coraz większe pieniądze, jakie firmy transportowe muszą przeznaczać na paliwo. Przejechanie stu kilometrów kosztuje teraz o kilkanaście złotych więcej niż jeszcze na początku roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Turczyk / PAP

Nie ma tu żadnego mechanizmu odbicia sobie tych cen. Albo rynek zacznie płacić większe stawki, albo zmniejszy się podaż usług - komentuje Maciej Wroński, dyrektor Zrzeszenia Przewoźników "Transport i Logistyka".



Szacuje się, że średnio w wyrobach konsumpcyjnych koszty transportu to około 11 procent. Zobaczymy to pewnie na sklepowych półkach - dodaje. W obecnej sytuacji dbamy o to, aby nasi kierowcy byli jak najlepiej przeszkoleni w zakresie ekologicznej i ekonomicznej jazdy. Staramy się mieć nowoczesne jednostki transportowe, bo nowoczesne silniki zapewniają mniejsze zużycie paliwa - dodaje.

Z danych Zrzeszenia "Transport i Logistyka" wynika, że od lutego cena litra benzyny w hurcie wzrosła o 60 groszy. Płaciliśmy około 3,5 złotego za litr paliwa, teraz płacimy 4,11 złotych. Jeden z moich kolegów powiedział mi, że w swojej firmie miesięcznie kupuje 50 tysięcy litrów paliwa. To pokazuje skalę podwyżek - podkreśla Maciej Wroński.

Zdaniem ekspertów, obecne podwyżki cen na stacjach benzynowych odczują przede wszystkim małe i średnie firmy transportowe, które dysponują mniejszym zapleczem finansowym. Właśnie takie przedsiębiorstwa w Polsce stanowią większość na rynku usług przewozowych.

(ph)