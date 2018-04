W nowym tygodniu polityka będzie mocno wpływać na nasze portfele. Odczuć to mogą zwłaszcza kierowcy, a to sprawą wydarzeń w Syrii.

Jak zauważa dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda, w ostatnich dniach już same tylko zapowiedzi zbombardowania pozycji reżimu prezydenta Baszara el-Asada przez Stany Zjednoczone spowodowały wzrost cen ropy naftowej - i to do najwyższego od czterech lat poziomu.

W efekcie w ostatnich dniach paliwa na stacjach w Polsce podrożały średnio o 5 groszy za litr.

Będzie jednak jeszcze drożej! Benzyna "95" może wkrótce kosztować znowu powyżej 5 złotych za litr.

Warto więc również w tym kontekście śledzić rozwój sytuacji w Syrii i to, jak będzie zmieniało się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tym kraju.

W nowym tygodniu polityka może namieszać także na rynku walutowym - a to dlatego, że Rosjanie chcą nałożyć sankcje na amerykańskie firmy. Deputowani rosyjskiej Dumy proponują nawet zakaz wwozu towarów z USA. Ma to być odwet za nowe amerykańskie sankcje nałożone na Moskwę.