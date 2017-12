Co przykuło Waszą największą uwagę w 2017 roku? Na RMF24.pl przypominamy najpopularniejsze informacje mijających miesięcy. Są wśród nich między innymi: wypadek z udziałem premier Beaty Szydło, egzaminy gimnazjalne, tajemnicze rozbłyski nad Krakowem, tragiczny pożar w Londynie czy też wpadka japońskich naukowców, którym uciekł niebezpieczny pajęczak. Swoimi opiniami dzieliliście się także pod artykułami, w których żegnaliśmy znanych ludzi, m.in. wybitnego aktora filmowego i teatralnego Witolda Pyrkosza. Tuż przed końcem 2017 roku jeszcze raz wróćmy do istotnych wydarzeń, które poruszyły Was w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wypadek z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło

To zdecydowanie najchętniej czytana przez Was informacja w mijającym roku. 10 lutego redakcja Faktów RMF FM jako pierwsza poinformowała o wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu z udziałem Beaty Szydło.

Nasza szybka reakcja i sprawne działanie zostały docenione przez kapitułę konkursu Grand Press 2017. W grudniu otrzymaliśmy nagrodę w kategorii "News" za to, że jako pierwsi poinformowaliśmy o tym zdarzeniu . "Nad weryfikacją doniesień o wypadku pani premier pracowała cała redakcja Faktów. Przede wszystkim trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, czy do wypadku doszło i czy w samochodzie była szefowa rządu" - mówił po odebraniu nagrody Marek Balawajder, dyrektor informacji w RMF FM.

10 lutego kolumna trzech samochodów, w której pojazd ówczesnej premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała fiata seicento. Jego kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu. W wypadku poszkodowana została m.in. Beata Szydło.

Egzaminy gimnazjalne - przez kilka dni wśród najpopularniejszych treści

Tegoroczne egzaminy gimnazjalne rozgrzały naszą stronę internetową do czerwoności ! Na bieżąco śledziliście kwietniowe zmagania uczniów z zadaniami z różnych przedmiotów, m.in. z języka polskiego, historii i WOS-u czy języka angielskiego. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak zadania z... matematyki.

Do artykułu, w którym zamieściliśmy arkusze oraz przykładowe rozwiązania, zaglądali nie tylko uczniowie, którzy kilka godzin wcześniej zmagali się z zadaniami, ale też nauczyciele, rodzice czy studenci. Wszyscy chcieli sprawdzić, czy egzamin gimnazjalny 2017 był trudny. Większość zgodnie jednak przyznała, że królowa nauk była w tym roku łaskawa.

Egzamin gimnazjalny 2017 odbywał się w czasie gorącej dyskusji o zbliżającej się wówczas reformie edukacji. Jej wprowadzanie w życie rozpoczęto we wrześniu, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Gimnazja są likwidowane, a nowy system wprowadza m.in. 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum.

Atak nożownika w Stalowej Woli. Zginęła jedna osoba

O tym mówiły nie tylko polskie, ale i światowe media. Tragiczna historia w październiku rozegrała się w Stalowej Woli na Podkarpaciu. W piątkowe popołudnie w jednej z galerii handlowych na terenie miasta w ataku nożownika zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych. "Mężczyzna ubrany w szarą bluzę i dresowe szare spodnie wszedł głównym wejściem, miał przy sobie dwa noże i na oślep, w milczeniu atakował kolejne ofiary" - relacjonował zdarzenie jeden ze świadków.

Sprawca, 27-letni Konrad K., usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób poprzez atakowanie dwoma nożami i zadawanie im ran w klatkę piersiową, jamę brzuszną, plecy i głowę, w wyniku czego jedna osoba zmarła, a osiem innych zostało rannych. K. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna od 2015 roku leczył się psychiatrycznie.

W wieku 90 lat zmarł Witold Pyrkosz, wybitny aktor filmowy i teatralny

22 kwietnia zmarł Witold Pyrkosz. Znany aktor filmowy i teatralny, nazywany "królem polskich seriali", odszedł w wieku 90 lat. "Wielka strata" - pisaliście w komentarzach pod informacją o jego śmierci.

Pyrkosz doskonale sprawdzał się zarówno w rolach dramatycznych jak i komediowych, ale to te ostatnie przyniosły mu prawdziwą popularność. Widzowie zapamiętali jego kreacje w komedii kryminalnej Juliusza Machulskiego "Vabank", a także serialach "Janosik", "Czterej pancerni i pies", "Alternatywy 4" oraz "M jak miłość".

Chester Bennington popełnił samobójstwo

Ta informacja wstrząsnęła fanami Linkin Park, jednego z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. W lipcu wokalista Chester Bennington powiesił się w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii. Jego ciało znalazła żona.

Bennington zmagał się z depresją. Był dwukrotnie żonaty, osierocił szóstkę dzieci. 15 czerwca jego zespół wystąpił w Krakowie.

Zmiana na stanowisku premiera polskiego rządu

W ciągu ostatnich miesięcy mijającego roku w polskiej polityce głośno mówiło się o rekonstrukcji rządu. Wszyscy zastanawiali się, jakie nastąpią zmiany i czy dotkną one także stanowiska szefa rządu. Dziennikarz RMF FM Patryk Michalski jako pierwszy ustalił, że to właśnie Mateusz Morawiecki ma zastąpić Beatę Szydło na stanowisku premiera. Ta informacja znalazła potwierdzenie w późniejszej decyzji Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

Już 12 grudnia Morawiecki wygłosił w parlamencie swoje 71-minutowe exposé. Zapowiedział m.in., że jego rząd będzie kontynuował politykę wspierania polskich rodzin. Beata Szydło objęła funkcję wicepremiera i stanie na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów, który będzie zajmował się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z poprawą sytuacji rodzin i wspierania aktywności zawodowej w Polsce.

Uszkodzona lodówka, gigantyczny pożar i 71 zabitych. To historia Grenfell Tower

Ta informacja wstrząsnęła opinią publiczną. W czerwcu w zachodniej części Londynu w mgnieniu oka spłonął 27-piętrowy apartamentowiec. W nocnym pożarze Grenfell Tower życie straciło 71 osób, a 74 zostały ranne. Ostateczny bilans tej tragedii podano dopiero w listopadzie.

W budynku wzniesionym w latach 1972-1974 znajdowało się 120 mieszkań komunalnych, w których - jak szacowano - mieszkało ok. 600 osób. Przyczyną pojawienia się ognia była uszkodzona lodówka. Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie i zaledwie w kilkanaście minut objął wszystkie piętra wieżowca.

Tajemnicze rozbłyski nad Krakowem

W tym roku fascynowały Was również tajemnicze rozbłyski nad krakowską Nową Hutą. W lutym nietypowe zjawiska, przypominające wybuchy, zarejestrowała kamera RMF FM. Po interwencji naszego dziennikarza sprawą zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Podobne rozbłyski dało się zaobserwować także w sierpniu. Tym razem jednak mieszkańcy Krakowa skarżyli się dodatkowo na ciemnobrązowy dym, nieprzyjemny zapach i uciążliwy hałas. Jak ustaliliśmy, widoczne na nagraniach błyski to efekt wylewania żużla na składowisko. Wyjaśnienie możliwych przyczyn hałasu i unoszącego się dymu znajdziecie TUTAJ <<<

Brutalny napad na polskich turystów w Rimini

Bestialski atak na parę polskich turystów w Rimini to zdecydowanie jedna z najbardziej poruszających historii mijającego roku.

W sierpniu młode małżeństwo było na wakacjach z grupą rodaków. Ostatnią noc 26-latkowie spędzali na plaży, gdzie zostali napadnięci. Napastnicy zbiorowo zgwałcili kobietę, a mężczyznę kilka razy uderzyli w głowę, wskutek czego stracił przytomność. Oboje zostali też ograbieni. W listopadzie sąd w Rimini wymierzył jednemu z członków gangu - Kongijczykowi Guerlinowi Butungu - karę 16 lat więzienia.

Podwójne morderstwo w warszawskiej Falenicy

W 2017 roku poruszyły Was także makabryczne historie jak ta, która wydarzyła się w stołecznej Falenicy. W połowie października 25-latek miał zamordować tam swoich rodziców.

Policjanci, którzy wiele godzin pracowali na miejscu zdarzenia, przyznawali, że nie pamiętają tak makabrycznej zbrodni w Warszawie. Podczas oględzin domu zabezpieczono wiele narzędzi, w tym noży, którymi mogły być zadawane śmiertelne ciosy.

Wózek z dzieckiem wpadł do morza

"Wózek z niemowlęciem wpadł do morza" - zgłoszenie o takiej treści otrzymaliśmy we wrześniu na Gorącą Linię RMF FM. 3,5-miesięczne dziecko trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Ta historia, która wydarzyła się na molo w Ustce, była przez Was chętnie czytana i szeroko komentowana.

Wózek ruszył i wpadł do kanału portowego - usłyszeliśmy po zdarzeniu od policji. Na szczęście w pobliżu był mężczyzna, który rzucił się na ratunek i wyciągnął dziecko z wody.

Rafał Wójcikowski zginął w wypadku samochodowym

Zaledwie 43-letni Rafał Wójcikowski z Kukiz’15 zginął w styczniu w wypadku samochodowym na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Wędrogów w Łódzkiem. Wójcikowski w Sejmie zasiadał m.in. w Komisji Finansów Publicznych. Pracował również w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Zginął w wypadku nasz Przyjaciel, Poseł na Sejm RP Rafał Wójcikowski. Miał 43 lata. Osierocił Żonę i dwoje dzieci - napisał wówczas na Facebooku lider ugrupowania Paweł Kukiz. Ogromny żal - dodał.

W styczniu zmarł 43-letni Przemysław Wałęsa

8 stycznia zmarł syn byłego prezydenta Przemysław Wałęsa.

Przeprowadzona sekcja zwłok całkowicie wykluczyła, by ktoś mógł przyczynić się do jego śmierci. Ciało znalazł w mieszkaniu na gdańskiej Morenie jego syn.

Lech i Danuta Wałęsowie mieli ośmioro dzieci: cztery córki i czterech synów. Przemysław Wałęsa urodził się w 1974 roku jako ich trzecie dziecko.

"Lokomotywa-widmo" przemierzała Nową Sól w Lubuskiem

Historia jak z filmu rozegrała się w czwartek 21 grudnia. Na Gorącą Linię RMF FM zadzwonił zaniepokojony słuchacz, który twierdził, że przez Nową Sól przejeżdża lokomotywa bez maszynisty. Razem z RMF MAXXX ustaliliśmy, że wszystkie przejazdy kolejowe w tym mieście zostały zamknięte. "Lokomotywa-widmo" poruszała się po torach na trasie Zielona Góra - Wrocław.

Skąd się wzięła? Należała do pociągu PKP Intercity "Światowid" relacji Szczecin-Katowice. Po południu właśnie ta lokomotywa - koło Starego Kisielina - zderzyła się z koparką, po czym częściowo wypadła z torów. Po postawieniu jej z powrotem na tory, nastąpił tzw. niekontrolowany odjazd. Lokomotywa przejechała, a właściwie toczyła się po zamkniętym torze, 15 kilometrów.

"Antysmogowa" taryfa za prąd

Premier Mateusz Morawiecki chce walczyć ze smogiem. Zapowiedział, że od stycznia 2018 roku, czyli już za kilka dni, zacznie obowiązywać nowa taryfa na energię elektryczną, przeznaczoną do ogrzewania.

Podjęcie tego kroku ma skutkować ograniczeniem szkodliwych emisji. Artykuł poświęcony "antysmogowej" taryfie za prąd wzbudził Wasze ogromne zainteresowanie.

Omawiali niebezpieczną chorobę. Uciekł jej... nosiciel

Absurdalna, ale i niezwykle niebezpieczna sytuacja miała miejsce w prefekturze Miyazaki w Japonii. We wrześniu podczas konferencji dotyczącej rzadkiej choroby uciekł kleszcz zarażony śmiertelnym wirusem. Zebrani dziennikarze i fotoreporterzy rzucili się do pomocy w poszukiwaniu pajęczaka. Niestety, zarażony kleszcz nie został znaleziony. Podjęto decyzję o ewakuacji całego budynku, po czym spryskano wszystkie pomieszczenia środkami owadobójczymi.

„Bogu dzięki, że wszyscy wyszliśmy cało”

"Bogu dzięki, że wszyscy wyszliśmy cało" - tak kolizję ze swoim udziałem skomentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

W lipcu polityk jako pasażer jechał ze swoją żoną po drodze krajowej między Białymstokiem a Augustowem. W pewnym momencie doszło do zderzenia bmw i mercedesa. Tym drugim pojazdem kierowała żona wiceministra, która zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła bokiem w jadące z naprzeciwka bmw. Po wypadku Zieliński trafił na badania do szpitala. Obrażenia odniosła też kobieta kierująca drugim autem.

Tragedia w wesołym miasteczku

To nagranie było pokazywane we wszystkich światowych telewizjach, zdominowało też największe serwisy internetowe. W parku rozrywki w Ohio urwało się ramię huśtawki - zginął 18-letni Tyler Jarrell, a siedem innych osób zostało rannych, w stanie krytycznym trafiły do szpitala.

Do tego przerażającego wypadku doszło w lipcu. Gubernator stanu John Kasich nakazał natychmiastowe zamknięcie wszystkich huśtawek w Ohio.

Na świat przyszło jagnię z "ludzką głową"

"Pół człowiek, pół bestia" - przez wiele dni ten artykuł był najchętniej czytanym na RMF24.pl.

W jednej z wiosek w RPA urodziło się martwe jagnię, którego głowa przypominała ludzką twarz. Według mieszkańców to "potwór zesłany przez diabła".

To prawdziwe zdjęcie, ale to nie człowiek, tylko zdeformowane martwe jagnię, zarażone przez wirus gorączki doliny Rift - uspokajał jeden z weterynarzy.

Co przyniesie nam 2018 rok?

Tuż przed Sylwestrem wszyscy zastanawiamy się, co przyniesie nam nowy 2018 rok. O wszystkim co ważne, będziemy Was informować na RMF24.pl oraz w Faktach RMF FM!

