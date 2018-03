Ponad 100 ludzkich szkieletów znaleziono na cmentarzysku w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem archeologów, są to szczątki członków załogi statku legendarnego kapitana piratów Samuela "Czarnego Sama" Bellamy'ego. Jego statek Whydah zatonął podczas sztormu w kwietniu 1717 roku. Poszedł na dno z całą załogą.

/ Foto. Whydah Pirate Museum/Facebook /

Wrak Whydah został odnaleziony w 1984 roku w morzu na wysokości Półwyspu Cape Cod i od tamtej pory jest stałym obiektem badań archeologów. Teraz, jak przypuszczają historycy, znaleziono miejsce pochówku załogi.

Przypuszczamy, że natrafiliśmy na największy masowy grób na ziemiach amerykańskich. Fale wyrzuciły na brzeg szczątki ponad 100 piratów, którzy zatonęli na statku. Najprawdopodobniej to oni zostali tu pochowani. Pracując tu prawie każdego dnia dowiadujemy się coraz więcej na temat tego, co wydarzyło się 300 lat temu - powiedział w rozmowie z "The Telegraph" prowadzący badania Casey Sherman.

Sherman nie chce ujawnić dokładnej lokalizacji grobu. Jak przypuszczają historycy, w grobie nie ma szczątków kapitana Samuela Bellamy’ego. Naukowcy badają DNA pobrane ze szkieletu znalezionego we wraku Whydah. Przy nim znaleziono pistolet, który - naukowcy są przekonani - należał do kapitana. Są na nim wygrawerowane unikatowe symbole, przypisywane postaci "Czarnego Sama".

Samuel Bellamy urodził się w 1689 roku w arystokratycznej rodzinie w Wielkiej Brytanii. Był jednym z najbogatszych piratów w historii. Tylko w ciągu jednego roku z pokładu Whydah napadł i zrabował zawartość ładowni 54 statków handlowych pływających wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki oraz w rejonie Karaibów. Wartość jego skarbu szacuje się na 120 milionów dzisiejszych dolarów - pisze "The Telegraph" powołując się przy tych wyliczeniach na "Forbesa".

O kapitanie mówi się, że - co ciekawe - stronił od przemocy. Zwany był "Księciem piratów" ze względu na swoje łagodne, acz stanowcze usposobienie. Udawało mu się uspokoić nastroje i uniknąć wielu gwałtownych sytuacji - twierdzi Casey Sherman.

Jego załogę stanowili głównie Indianie i zbiegli niewolnicy.

Wideo youtube

(j.)