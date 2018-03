Rodzina Andreassenów już przygotowała się do wyjazdu, by jak co roku spędzić święta wielkanocne w swoich górskim domu. W ostatniej chwili odwołali swoje plany po tym, jak sąsiedzi wysłali im zdjęcie. Widać na nim olbrzymi płat śniegu zwisający nad dachem ich domu. Wygląda to tak, jakby lada chwila śnieg miał spaść na dom.

