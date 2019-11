Robert Lewandowski znów bije kolejny rekord. Polak po raz drugi w historii swoich występów w Lidze Mistrzów zdobył cztery bramki. We wtorkowym meczu przeciwko Crvenej Zvezdzie Belgrad Polak zrobił to w rekordowym czasie - 14 min. i 31 sek. Nikt wcześniej tak szybko nie skompletował 4 trafień. To, co w tym sezonie wyprawia kapitan reprezentacji jest nieprawdopodobne. Zdobył 27 goli we wszystkich rozgrywkach w 20 spotkaniach.

