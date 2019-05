Poseł PiS Jan Mosiński zapowiedział zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o redaktora "Liberte" Leszka Jażdżewskiego. Zdaniem posła, jego wypowiedź "jest nacechowana nienawiścią do Kościoła katolickiego". Leszek Jażdżewski przemawiając w ostatni piątek na Uniwersytecie Warszawskim przed szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, mówił m.in., że "Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu".

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk, redaktor naczelny "Liberte" Leszek Jażdżewski i prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz / Rafał Guza / PAP

Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody - powiedział w piątek na UW Leszek Jażdżewski.



Wyraził również pogląd, że "dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków". Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry - podkreślił.



Według posła PiS Jana Mosińskiego, zawiadomienie będzie dotyczyło art. 257 Kodeksu karnego, który brzmi: "Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".- powiedział poseł PiS.

Wypowiedź pana Jażdżewskiego jest bez wątpienia nacechowana daleko idącą nienawiścią w stronę Kościoła katolickiego, a przecież Kościół katolicki, to jest wspólnota wiernych, gdzie tego typu sformułowania są dla nas wyrazem pogardy - ocenił Jan Mosiński.

"Jażdżewski nadużył zaufania UW jako gospodarza"

"Rolą organizatora spotkania - takiego, jak to z Donaldem Tuskiem - jest przede wszystkim powitanie gościa i wprowadzenie do tematyki wykładu. Leszek Jażdżewski nadużył zaufania UW jako gospodarza" - napisała z kolei rzeczniczka prasowa UW Anna Korzekwa-Józefowicz.



"Przedstawiciel Liberté formą swojego wystąpienia nadużył zaufania Uniwersytetu jako gospodarza. Osoby zainteresowane wydarzeniem rejestrowały się na wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej, a nie na inne spotkanie" - czytamy na stronie UW.



Po wystąpieniu Leszka Jażdżewskiego list do rektora UW Marcina Pałysa napisał też wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. "W imię obrony etosu akademickiego czuję się zobowiązany do przekazania Panu mojego stanowczego przekonania, że brak reakcji ze strony władz uczelni na obrażanie którejś z grup współtworzących polską wspólnotę aksjologiczną stanowi ciemną kartę w historii Uniwersytetu Warszawskiego" - czytamy w liście.



Sam Marcin Pałys również skomentował wypowiedź redaktora "Liberte". W sobotę napisał na Twitterze: "Wczorajsze wystąpienie przedstawiciela Liberté na UW oceniam bardzo krytycznie. Taka retoryka jest niezgodna z misją Uniwersytetu, rażąco odbiega od standardów dialogu, których chcemy przestrzegać".