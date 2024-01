Czy wygaszenie mandatów polityków PiS wiąże się ze zwlekaniem z zaprzysiężeniem nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej, co z kolei może wpływać na sprawne przeprowadzenie kwietniowych wyborów do samorządów? Zamiast twardego "nie ma mowy!" jedyna pewna odpowiedź to dziś deklaracja "nie powinno".