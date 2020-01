Mamy ograniczone środki. Gdybyśmy ogłosili w październiku start Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich, nie stać by nas był do końca kampanii. Zakończylibyśmy w lutym - przyznał Włodzimierz Czarzasty Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Jutro zaczynamy kampanię. Od jutra pracujemy dzień i noc" – dodał przewodniczący SLD – "Startujemy od jutra i walimy twardo dzień po dniu". Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty wraz z Jerzym Wenderlichem będzie tworzył komitet poparcia dla kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich Roberta Biedronia. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM przyznał, że będzie prosił o wsparcie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Innych nazwisk nie chciał podać. W internetowej części rozmowy zapewniał: "Będziemy walczyli uczciwie do ostatniej kropli krwi o drugą turę".

Wideo youtube

Krzysztof Ziemiec: Robert Biedroń - na pewno on będzie kandydatem Lewicy na prezydenta?

Włodzimierz Czarzasty: On już jest kandydatem.

Wie pan, pytam, bo miała być kobieta. Pamięta pan takie zapowiedzi?

Nie pamiętam takich zapowiedzi...

Ja pamiętam, kilka nazwisk padało. W każdym razie: to na pewno Robert Biedroń?

Panie redaktorze, jest tworzona prawdziwa polityka i jest tworzona polityka medialna. W prawdziwej polityce wypowiadają się ludzie, którzy biorą za to odpowiedzialność. Nie było ani ze strony pana Zandberga, ani ze strony pana Biedronia czy mojej zapowiedzi innych nazwisk. Mówiliśmy: "poczekajmy, analizujemy sytuację". Wie pan, z Lewicą jest taka sytuacja: zdecydowaliśmy się na pana Biedronia, rozmawialiśmy o tym już w lipcu - nie wiem, czy państwo sobie przypominacie, wtedy była ta sytuacja z mandatem nieoddanym, jak połączyliśmy trzy partie...

Wiele takich sytuacji było, gdzie Robert Biedroń jedno mówił, obiecywał, potem co innego robił.

Myślę, że niewiele - po pierwsze...

Oj, kilka było.

...ale ta najbardziej znana. Wtedy faktycznie wahał się w tej sprawie, ale od momentu, kiedy się połączyliśmy, połączyliśmy siły, każdy z nas stracił trochę, świadomie zresztą, swojej wolności. I wtedy powiedzieliśmy: "Robert, kończymy tą dyskusję, zostajesz w europarlamencie, zostajesz szefem sztabu" - i wtedy, pamiętam, Adrian albo ja powiedzieliśmy i ogłosiliśmy to: "i mamy jeszcze dla pana Biedronia jedno zadanie" - i to było właśnie to zadanie.

Czyli krótko mówiąc: nie chciał, ale musiał?

Nie. W lipcu tak ustaliliśmy, tak? Że będzie szefem sztabu i będzie...

Ale ja mówię o Robercie Biedroniu: trochę nie do końca chciał być prezydentem, ale musiał, bo pan tak zdecydował.

Nie, nie, nie. To źle mnie pan zrozumiał. W lipcu zawarliśmy takie porozumienie, że my startujemy z Adrianem do wyborów (parlamentarnych), trzy nasze partie zawierają porozumienie, Robert jest szefem sztabu, nie rezygnuje z mandatu (europosła) i będzie startował na prezydenta. Tak ustaliliśmy po prostu - i tak konsekwentnie zrobiliśmy.

Bo jeszcze jesienią w tym studiu mówił pan, że to Robert musi się zdecydować.

Tak, dlatego że musiał już sam wszystkie argumenty przetrawić, ale decyzja kierunkowa była - i ona się zresztą konsekwentnie zakończyła. Ludzie mówią: może za późno, może za długo to robiliśmy. Powiem panu na antenie - jako chyba pierwszej antenie - prawdę: my mamy określone, ograniczone środki - jeżeli zaczęlibyśmy kampanię, ogłosilibyśmy Roberta kandydatem w październiku, nie stać by było nas do końca kampanii - bo my do tego poważnie podchodzimy. Jutro zaczynamy tak naprawdę kampanię i od jutra pracujemy dzień i noc - a jakbyśmy od października pracowali dzień i noc - bo tak trzeba tą kampanię robić, gryząc trawę - to finansowo zakończylibyśmy ją w lutym.

Szczery jak Włodzimierz Czarzasty, szczery jak Lewica.

Ale to jest uczciwe. Proszę pana, jaki to jest sens, jeżeli ktoś wystartował w październiku, to ja mam takie pytanie: pamiętacie państwo jakąś wielką akcję - nie atakując już nikogo, naprawdę - pani Kidawy-Błońskiej sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, sprzed miesiąca? Gdzieś skałę poprzesuwała razem z panem Hołownią. Jeszcze wybory są nawet nieogłoszone. Startujemy od jutra i walimy twardo dzień po dniu.

To niech pan powie naszym słuchaczom, co powie jutro Robert Biedroń, jaki program przedstawi, kto za tym programem stoi.

Oczywiście nie powiem, co Robert Biedroń powie, bo nie będziemy go jutro w związku z tym słuchali. Natomiast żeby była jasność: cały program jest oparty na tym, co mówimy do tej pory, mówimy bardzo konsekwentnie, zresztą wyborcy oceniają nas za to dobrze. Bo przypomnę, że w wyborach parlamentarnych były dwie rzeczy, na które zwracano uwagę, jeżeli chodzi o Lewicę: po pierwsze bardzo konsekwentny program, po drugie bardzo lojalni wobec tego programu wyborcy i wyborczynie.

Program będą tworzyli ludzie związani właśnie z partiami czy ludzie z zewnątrz? Myślę np. o Jakubie Bierzyńskim, który gdzieś tam z Robertem Biedroniem był związany i trochę medialnie mu pomagał. Będą takie osoby czy nie?