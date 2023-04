Spadająca inflacja nie oznacza spadających cen. Myślę, że koniec roku to będzie taki moment, kiedy dynamika cen powinna osiągnąć poziom 6-7 proc. Tak naprawdę każdy z nas ma swoją własną, prywatną inflację, w zależności od tego, co kupuje - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, prof. Łukasz Hardt, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodniczący rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Według najnowszych danych GUS, inflacja w kwietniu wyniosła 14,7 proc. , czyli jest znacznie niższa niż w marcu. Mam duże zaufanie do Głównego Urzędu Statystycznego, rzeczywiście minęliśmy ten szczyt inflacji, który przypadł na początek tego roku. Teraz dynamika wzrostu cen się obniża, chociaż nadal jest wysoka, dwucyfrowa. Spodziewam się, że inflacja będzie systematycznie malała w tym roku i powinna osiągnąć wartości jednocyfrowe pod koniec - mówił prof. Hardt.

Inflacja jest niższa niż była dwa miesiące temu, ale to nadal jest bardzo wysoki poziom inflacji, nienotowany od lat. Oczywiście jest tak, że jest to pewna średnia ważona, podawana przez urząd statystyczny, a tak naprawdę każdy z nas ma swoją własną, prywatną inflację, w zależności od tego, co kupuje - zaznaczył gość RMF FM.

Czy dane statystyczne mówią prawdę o cenach? Tu nikt nie kłamie. Spadająca inflacja nie oznacza spadających cen. Myślę, że koniec roku to będzie taki moment, kiedy ta dynamika cen powinna osiągnąć poziom 6-7 proc. Jest to bardzo prawdopodobne - powiedział prof. Hardt.

Dynamikę wzrostu cen bardzo mocno obniża zatrzymanie się bardzo mocne spadku cen paliw. Pewnym problemem są dynamicznie rosnące ceny usług. Ale to powinno wyhamowywać pod koniec tego roku. Inflacja będzie z dużym prawdopodobieństwem poniżej 10 proc. Wzrost cen paliw, prąd, energia, to przefiltrowało się, to oddziałuje na ceny usług z pewnym opóźnieniem - wyjaśnił.

Polacy czują, że w ostatnich latach zbiednieli. Przez wiele kwartałów, lat mieliśmy taką sytuację, że dynamika wzrostu płac przewyższała dynamikę wzrostu cen i w tym sensie na pewno nie biednieliśmy. Teraz mamy taką sytuację, że dynamika realnych wynagrodzeń jest ujemna. Wzrost wynagrodzeń nie nadąża za inflacją. Wynagrodzenia długo nadążały za inflacją, w tym momencie sytuacja jest inna. Już nie mówię o wynagrodzeniach w sektorze publicznym - mówił gość RMF FM.

Z drugiej strony bezrobocie jest bardzo niskie, sytuacja na rynku pracy jest dobra. Nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Mamy dosyć korzystne dane z innych obszarów gospodarki - podkreślił.